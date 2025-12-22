La Oreja de Van Gogh ya tiene fecha para estrenar su nuevo single con Amaia Montero

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh era una secreto a voces desde hace más de un año, pero tardó mucho en confirmarse. Esta ha sido la gran noticia del año 2025, pero el grupo vasco tiene una nueva sorpresa preparada para sus fans (los que no han querido abandonarles tras la fea despedida de Leire Martínez). Tras anunciar una gran gira por España en 2026, que hace apenas unos días han ampliado, el grupo ya ha grabado la actuación en la que presentará su nueva canción, que será la primera con Amaia Montero en esta nueva etapa. Te contamos cuándo y dónde se podrá escuchar.

Se trata del primer tema que el grupo publicará con la vocalista en 18 años, cuando decidió comenzar su carrera en solitario. El lugar elegido no será ninguna plataforma musical como Spotify o YouTube, siendo la televisión la que gana esta batalla en el mundo de la música. Será en La 1, tal y como se ha confirmado en la retransmisión del sorteo de la Lotería de Navidad.

La cadena pública ha anunciado que en el especial de Nochevieja del próximo día 31 de diciembre, minutos antes de las esperadas Campanadas desde la Puerta del Sol, La Oreja de Van Gogh estrenará esta nueva canción.

No será en un estudio, ya que la actuación tendrá lugar desde un escenario incomparable como el Palacio Miramar de San Sebastián, que se encuentra a pocos metro de la Bahía de La Concha. Este lugar es el sitio elegido para un estreno mundial que tendrá a millones de seguidores de España y América pendientes.

La Oreja de Van Gogh no serán los únicos invitados

Aunque no se sabe nada más acerca de esta nueva canción, ya que el grupo no ha dado más detalles que unas imágenes de sus integrantes en plena grabación, sí que se sabe que no serán los únicos protagonistas de la despedida del año 2025 en TVE. Además de que Estopa y Chenoa serán los presentadores, habrá muchos más cantantes y grupos en el especial.

A La Oreja de Van Gogh se unirán artistas como Nicki Nicole, Lola Indigo, Amaia Romero (ganadora de ‘OT 2017’) y Ana Torroja. Muchas de estas actuaciones se han grabado en lugares muy especiales de nuestro país, siendo Madrid, Granada o la localidad segoviana de Pedraza los escenarios de su actuaciones.

Además, con motivo de los 70 años de TVE, el mítico edificio de Torre España, más conocido por todos como Pirulí, será el lugar elegido para el programa especial que comenzará antes de las Campanadas desde la Puerta del Sol y que se alargará hasta la madrugada.

Será una noche muy especial, ya que estará alejada de las habituales galas de Año Nuevo que se graban en un plató y en el que todas las actuaciones van pasando una tras otra. En este caso, cada una de ellas tendrá una puesta en escena propia, apostando TVE por todos los artistas.