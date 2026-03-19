Megan Montaner y Rodolfo Sancho, cara a cara con sus historias más personales

Esta noche, el plató de El Hormiguero recibe a dos de los rostros más reconocibles de la ficción española: Megan Montaner y Rodolfo Sancho. Ambos visitan el programa para presentar la esperada segunda temporada de Entre tierras, una producción que regresa tras el éxito de su primera entrega y que retoma la historia dos décadas después. La entrevista servirá como antesala de lo que está por venir, con avances sobre la trama, detalles del rodaje y reflexiones sobre la evolución de sus personajes, en una conversación que promete combinar cercanía y actualidad.

Para Megan Montaner, esta visita llega en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Nacida en Huesca en 1987, su camino hacia la interpretación no fue inmediato. De hecho, sus primeros pasos en el mundo audiovisual fueron como maquilladora en una televisión local, una experiencia que le permitió conocer el medio desde dentro antes de dar el salto definitivo a la actuación. Con apenas 20 años se trasladó a Madrid para formarse en la escuela de Cristina Rota, iniciando así una trayectoria que no ha dejado de crecer. Su gran oportunidad llegó con El secreto de Puente Viejo, donde su papel la catapultó a la popularidad. Desde entonces, ha encadenado proyectos como Sin identidad, La caza o 30 monedas, consolidándose como una actriz versátil capaz de moverse entre distintos géneros.

Megan Montaner en el festival de Málaga. (Foto: Gtres)

Más allá de su carrera profesional, Montaner ha mantenido siempre una vida personal discreta. Desde 2013 comparte su vida con el biólogo marino Gorka Ortúzar, con quien tiene dos hijos, Káel y Soren. La actriz ha hablado en varias ocasiones de las dificultades de conciliar su trabajo con la maternidad, una realidad que ha afrontado con naturalidad, incluso llegando a rodar proyectos en etapas avanzadas de embarazo. Esa mezcla de cercanía y autenticidad es, precisamente, una de las claves de su conexión con el público.

Por su parte, Rodolfo Sancho llega a esta entrevista en un momento especialmente significativo tanto a nivel profesional como personal. Hijo del mítico Sancho Gracia, nació en Madrid en 1975 y creció prácticamente entre rodajes, lo que marcó desde muy temprano su vocación interpretativa. Su carrera despegó en los años 90 con series como Al salir de clase, convirtiéndose en uno de los rostros más populares de la televisión juvenil de la época. Con el paso del tiempo, ha sabido evolucionar hacia papeles más complejos en ficciones como Isabel, donde interpretó a Fernando el Católico, o El Ministerio del Tiempo, consolidando una trayectoria sólida y respetada dentro del sector.

Rodolfo Sancho en un estreno. (Foto: Gtres)

En el plano personal, la vida de Sancho ha estado marcada en los últimos años por circunstancias especialmente difíciles. El caso judicial de su hijo mayor, Daniel Sancho, ha situado al actor en el centro de la atención mediática, obligándole a gestionar una exposición pública inesperada. A pesar de ello, ha optado por mantener un perfil bajo y centrarse en su familia, formada junto a su pareja, la actriz Xenia Tostado, y la hija que tienen en común. En este contexto, su regreso progresivo a la actividad profesional, con proyectos como la nueva temporada de Entre tierras, supone también una forma de recuperar cierta normalidad.

La entrevista de esta noche no solo servirá para promocionar una serie, sino también para ver a dos intérpretes en momentos muy distintos de sus vidas, pero unidos por un mismo proyecto. Mientras Montaner continúa afianzando su carrera sin dejar de lado su faceta personal, Sancho retoma su actividad tras una etapa compleja, demostrando la resiliencia que exige una profesión como la suya.