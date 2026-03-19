No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, a la par que impactante y fascinante. El pasado miércoles 18 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 377 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Pedrito ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para dejar muy claro a don Hernando todo lo que piensa de él. A pesar de todo, el de Guzmán no ha tenido reparos a la hora de poner en marcha todos y cada uno de los planes que ha trazado para los Gálvez de Aguirre. Parece que ha llegado el momento de dar ese importante paso, sin importar las consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo, tras ser testigo de la mala relación que existe entre José Luis y Victoria, parece que se ve obligado a decidir el futuro de la pareja. ¡Está todo escrito! Es más que evidente que estamos a punto de presenciar uno de los grandes puntos de inflexión de esta historia que, desde luego, no va a dejar indiferente a nadie, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo 378 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 19 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Luisa, presionada por Bárbara, le acaba confesando el verdadero motivo por el que está buscando respuestas. Algo que, desde luego, le deja completamente impactada y sin palabras.

En cuanto a José Luis, parece que no duda un solo segundo en desoír todos y cada uno de los consejos de don Hernando, cuya actitud parece que no deja indiferente a Dámaso, ni mucho menos. Por si fuera poco, Eva se ve obligada a tomar una contundente y drástica decisión sobre la oferta que le han hecho en la ciudad. Parece que no le ha quedado otra opción. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje que se emite cada tarde, de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.