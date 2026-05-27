Quién es Gaspar Zarrías: edad, esposa e hijos, estudios y sus cargos en el PSOE

El histórico dirigente del PSOE, Gaspar Zarrías, vuelve a situarse en el centro de la actualidad política y judicial tras las últimas investigaciones relacionadas con el llamado caso Leire. Zarrías fue considerado durante décadas uno de los hombres más poderosos del PSOE en Andalucía.

Nacido en Madrid el 30 de abril de 1955, Gaspar Carlos Zarrías Arévalo tiene actualmente 71 años. Aunque madrileño de nacimiento, toda su trayectoria política ha estado ligada a Andalucía, especialmente a la provincia de Jaén y al municipio de Cazadilla, localidad de la que procede su familia y donde cimentó buena parte de su influencia política, comenzando como concejal del municipio jiennense.

Zarrías estudió bachillerato en el Instituto Pío XII de Madrid y posteriormente cursó Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, donde inició además su militancia socialista durante los últimos años del franquismo. Más tarde ejerció como abogado especializado en Derecho Penal y Laboral.

Durante más de tres décadas, Gaspar Zarrías acumuló numerosos cargos orgánicos e institucionales, convirtiéndose en una figura clave del llamado «chavismo andaluz», junto al expresidente andaluz Manuel Chaves.

Cargos de Gaspar Zarrías

Entre los cargos que ha desempeñado Gaspar Zarrías destacan los siguientes:

Diputado en el Parlamento andaluz por Jaén entre 1982 y 2009.

Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía en dos etapas distintas.

Consejero de Industria, Turismo y Comercio de Andalucía entre 1995 y 1996.

Vicepresidente primero de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2009.

Presidente en funciones de la Junta de Andalucía durante la salida de Manuel Chaves rumbo al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Secretario de Estado de Cooperación Territorial entre 2009 y 2011.

Secretario general del PSOE de Jaén durante más de 15 años.

Secretario de Política Autonómica y posteriormente secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE federal.

Diputado en el Congreso entre 2011 y 2015.

Dentro del PSOE andaluz fue conocido durante años como uno de los grandes estrategas internos del partido y uno de los hombres con mayor capacidad de control orgánico en Andalucía. De hecho, algunos medios llegaron a apodarlo el «virrey» de la Junta andaluza por su enorme peso político durante los gobiernos socialistas.

Condenado por el caso ERE

La carrera política de Gaspar Zarrías quedó marcada por el escándalo de los ERE de Andalucía. En 2022, el Tribunal Supremo confirmó su condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada dentro de la macrocausa de los ERE fraudulentos.

En los últimos meses, además, su nombre ha reaparecido por la investigación judicial contra la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez. Zarrías reconoció ante el juez haber contratado a Díez durante varios meses para investigar si el ex comisario José Manuel Villarejo estuvo detrás del origen del caso ERE.