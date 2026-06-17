La reflexión de ‘El Principito’ sobre el amor: «Al primer amor se le quiere más, al resto se le quiere mejor»

Hay frases que detienen el ritmo ajetreado de nuestra vida. Que obligan a releer. Que uno guarda en algún rincón de la memoria sin saber muy bien por qué. «Al primer amor se le quiere más, al resto se le quiere mejor» es una de ellas. Circula desde hace años por internet atribuida a El Principito, la obra inmortal del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, y cada vez que reaparece provoca el mismo efecto: un momento de silencio, seguido de un reconocimiento casi físico.

La frase no es, en sentido estricto, una cita literal de las páginas del libro. Saint-Exupéry no la escribió con esas palabras exactas. Sin embargo, captura con una precisión asombrosa el espíritu de una obra que lleva más de ochenta años hablando de lo esencial: lo que vemos, lo que sentimos y lo que, con el tiempo, aprendemos a entender.

La reflexión de ‘El Principito’ sobre el amor

¿Pero qué significa exactamente? La sentencia funciona como un espejo de dos caras. Por un lado, reconoce algo que casi todos hemos vivido: el primer amor es absoluto, desproporcionado, sin filtros. Se ama con todo y sin reservas, precisamente porque no se sabe aún lo que cuesta amar. No hay experiencia previa que modere el impulso, no hay cicatrices que generen precaución. Ese amor se vive con una intensidad que rara vez se repite, y quizás por eso se recuerda toda la vida.

Por otro lado, la frase no presenta esa intensidad como algo superior o más valioso. Al contrario: introduce el matiz de que los amores que vienen después, aunque quizás menos torrenciales, son más sabios. Se ama mejor porque se ha aprendido a escuchar, a ceder, a sostener al otro sin pretender poseerlo. La experiencia no enfría el amor; lo afina. Lo convierte en algo más consciente, más generoso, más duradero.

En El Principito, la relación entre el pequeño príncipe y su rosa es el eje emocional del relato. La rosa es caprichosa, exigente, a veces injusta. Y sin embargo, el príncipe la ama por encima de todas las rosas del mundo, no porque sea objetivamente mejor que las demás, sino porque es la suya. Porque ha dedicado tiempo a cuidarla. Porque esa entrega es, precisamente, lo que la hace única. «Eres responsable de lo que has domesticado», le dice el zorro en uno de los pasajes más citados de la literatura universal.

Ese principio —que el amor no es un estado que se encuentra, sino algo que se construye— conecta directamente con el mensaje de la frase atribuida al libro. El primer amor no se elige con criterio; simplemente ocurre, nos arrastra. Los amores posteriores, en cambio, implican una decisión más consciente de quedarse, de construir, de perdonar y de volver a empezar cada día.

En un tiempo en el que las relaciones se etiquetan, se deslizan y se descartan con una facilidad inédita, quizás esta reflexión tenga más vigencia que nunca. No como nostalgia del primer amor, sino como reivindicación de lo que viene después: la posibilidad de amar con más inteligencia emocional, con más paciencia, con más verdad. Querer más es fácil cuando todo es nuevo. Querer mejor es lo que se aprende cuando ya sabes lo que duele perder.

Saint-Exupéry, que murió en 1944 durante una misión de reconocimiento aéreo sin que jamás se encontrara su cuerpo, dejó en El Principito una obra que sigue creciendo con cada lector que la descubre. A veces, las frases que más nos llegan de un libro no son las que están escritas en él, sino las que ese libro nos enseña a pensar.