Los expertos en psicología coinciden: quienes guardan recibos o tickets de compras pasadas no son acumuladores, sino que tienen necesidad de control

Hay personas que tiran el ticket de la compra nada más salir de la tienda y otras que lo guardan durante meses, o incluso años, en la cartera, un cajón o una carpeta. Aunque pueda parecer una costumbre sin importancia, la psicología sostiene que este comportamiento puede revelar determinados rasgos de la personalidad. Lejos de responder únicamente a un hábito de acumulación, conservar recibos suele estar relacionado con la necesidad de sentirse preparado ante posibles imprevistos y con una mayor tendencia a la planificación.

Organización, responsabilidad y previsión

Desde la psicología también se relaciona este hábito con rasgos como la responsabilidad y la meticulosidad. Quienes conservan recibos suelen prestar atención a los detalles, controlar mejor sus gastos y valorar la posibilidad de revisar sus compras si surge algún inconveniente. En muchas ocasiones, más que un simple papel, el ticket representa tranquilidad.

Además, conservar determinados comprobantes tiene una utilidad práctica. Psicólogos recuerdan que los tickets y facturas son necesarios para ejercer derechos como la garantía, las devoluciones o determinadas reclamaciones, por lo que guardar algunos de ellos durante un tiempo prudencial resulta recomendable.

Los expertos explican que guardar tickets de compra representa, para muchas personas, una estrategia para reducir la sensación de incertidumbre. El recibo simboliza la posibilidad de resolver un problema futuro, ya sea realizar una devolución, hacer uso de la garantía, justificar un gasto o demostrar una compra. Tener ese documento a mano transmite una sensación de seguridad y de control sobre situaciones que podrían surgir más adelante.

En la mayoría de los casos, forma parte de una forma de actuar basada en la prevención, la organización y la anticipación, especialmente en personas que prefieren planificar antes que improvisar.

¿Cuándo deja de ser un hábito saludable?

Los psicólogos advierten de que conservar recibos no debe confundirse con un trastorno de acumulación. La diferencia está en el propósito y en las consecuencias del comportamiento. Guardar documentos de forma ordenada y con una finalidad concreta es una conducta funcional. En cambio, acumular grandes cantidades de papeles sin utilidad, sin capacidad para desprenderse de ellos y generando desorden o malestar puede requerir la valoración de un profesional.

Por ello, los expertos insisten en que este gesto cotidiano, por sí solo, no permite definir la personalidad de alguien. Siempre debe interpretarse dentro del conjunto de hábitos y circunstancias de cada persona.