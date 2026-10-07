Acosan a una reportera de ‘Horizonte’ en la acampada de Sol: «Se han puesto un poco violentos»

Eran las 22:53 del martes 6 de octubre cuando Rebeca Crespo, reportera de Horizonte, conectaba en directo desde la acampada de Sol. Lo que empezó con una petición, aparentemente educada, para que se marcharan acabó con un paraguas tapando la cámara, empujones y acusaciones de difundir bulos. Llegados a ese punto, Iker Jiménez pidió desde el plató que el equipo se alejara para evitar el peligro, mientras Carmen Porter y el resto del plató pedían ayuda a las autoridades policiales lanzando un mensaje en antena que pudiera llegar a los agentes que estaban en la zona, aunque nadie apareció por allí para socorrer a la periodista y su cámara.

Crespo trataba de contar desde dentro de la acampada que se habían comenzado a celebrar asambleas para hablar de protocolos de seguridad frente a agresiones sexuales y de robos que, según contaban, se habían producido en el entorno. Que se sacase a la luz estos problemas no gustó nada y ante ella aparecieron varias personas que trataban de boicotear su trabajo, sabiendo que estaba a punto de conectar en directo con el programa. Entre empujones y gritos, la reportera explicó cómo se había ido complicando la situación: «Nos están diciendo que nos vayamos y, es verdad, que en un primer momento nos lo han pedido de forma educada pero ahora les hemos dicho que no nos vamos».

A partir de ahí, según relató, el tono cambió. «Se han puesto un poco violentos», advirtió. Varios de los presentes acusaron al programa de difundir bulos, taparon el objetivo con un paraguas y, según se puede ver en el vídeo, lanzaron insultos al equipo. «No nos han dejado hacer nuestro trabajo», resumió la periodista.

La reacción de Iker Jiménez

Desde el estudio, el presentador siguió la escena con indignación. Al ver el panorama, llegó a preguntar «¿Esta gentuza quién es?» y, después, le pidió a su compañera que se retirara: «Si ves que el panorama está complicado, aléjate compañera». «Vete y deja a esa chusma», continuaba diciendo el vasco, visiblemente enfadado al ver como impedían a una periodista hacer su trabajo con libertad y que nadie acudía en su ayuda.

Pese a que se encontraba en plena calle, la reportera y su cámara decidieron hacer caso al presentador y salir de la zona de acampada, aunque eso no calmó los ánimos de los que no querían la presencia de Horizonte allí. «Oye, por favor, ¿nos puedes dejar hacer nuestro trabajo», le tenía que decir a una persona que se colocaba delante de ella para molestar, a la vez que otro aparecía ante la cámara para hacer muecas. «Mira, doña Rogelia», decían desde plató.

Las quejas por nula implicación de la Policía se hacían notar desde plató, apuntando Eduardo Inda un dato clave: «La Policía tiene órdenes de no actuar y por desgracia las obedecen». Recordemos que la Policía Nacional depende del ministro Fernando Grande-Marlaska, que es el que está dejando que esta acampada continúe desde hace ya más de una semana ocupando uno de los lugares más emblemáticos de Madrid.

Una vez se calmaron los ánimos y la periodista pudo realizar su conexión con normalidad, explicó a los espectadores que había podido comprobar que muchas personas sin hogar han aprovechado el momento para trasladarse a vivir a esta acampada. Tal y como le han confirmado, allí se siente más protegidos y pueden aprovechar los turnos organizados de desayunos, comidas y cenas que tienen, por lo que se ha convertido en un refugio para muchos.

No es la primera agresión que sufren en ‘Horizonte’

Como ya contamos en Happy FM, Antonio Gómez, reportero del programa en Ceuta, también ha sufrido agresiones y presiones durante sus reportajes y directos. Tal y como se pudo ver, tanto él como su cámara y una vecina de la ciudad fueron agredidos con piedras por parte de varios inmigrantes que estaba a pocos metros, mientras la entrevistada contaba que había sufrido la entrada en su propia casa de personas huyendo de la Policía.