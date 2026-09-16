Apedrean a un equipo de ‘Horizonte’ en pleno directo en Ceuta

La tensión que atraviesa Ceuta en las últimas semanas ha terminado golpeando, de forma literal, a un equipo del programa Horizonte desplazado hasta allí. Después de que Iker Jiménez comenzase la temporada desde allí como reportero, el programa de Cuatro no se ha querido olvidar y sigue al pie del cañón lo que padecen cada día los ciudadanos de la ciudad fronteriza. El momento de mayor tensión se vivió cuando Antonio Gómez, reportero del espacio, entrevistaba a una vecina sobre la situación que atraviesa la zona. En ese momento, una lluvia de piedras obligaba a parar la charla, con el peligro para la integridad física y para los equipos técnicos, que tienen un enorme valor.

Ante la cámara estaba Verónica, vecina de Ceuta, que relataba haber vivido «varias escenas complicadas» en su propia vivienda, donde, según su testimonio, se habían colado en varias ocasiones migrantes llegados en la invasión del pasado mes de julio. Aseguraba haber tenido que llamar a la Policía hasta cinco veces para conseguir que desalojaran su casa. En su testimonio relataba como varios hombres irrumpieron en su patio para esconderse allí tras cometer una agresión sexual contra una chica. Según su relato, la respuesta habitual de la Policía ante este tipo de avisos es que los efectivos disponibles no siempre son suficientes para atenderlos con rapidez, dado el número de reyertas que tienen que atender cada día, aunque por suerte estos individuos fueron detenidos.

Un ejemplo de que la vida en Ceuta ha cambiado por completo lo contaba la propia Verónica, que está viendo cómo su libertad como mujer se está viendo afectada —como la de todas las ciudadanas de la ciudad— al no poder salir de su casa con tranquilidad. Como explicaba, es propietaria de un gimnasio, por lo que hasta el pasado mes de julio podía acudir a su puesto de trabajo en mallas y sin tener un problema. En cambio, desde la invasión no deja de recibir miradas y comentarios en árabe de hombres que van en manada, motivo por el que ha tenido que cambiar sus rutinas y hasta su forma de vestir, algo que parecía impensable que fuera a sufrir en pleno año 2026 en una ciudad española.

«Nos están tirando piedras»: el momento de tensión en directo

En mitad de la entrevista, la propia Verónica tuvo que parar de hablar por la lluvia de piedras que estaban sufriendo, tanto ella como el equipo de reporteros de Horizonte: «Creo que nos están tirando piedras. Estamos grabando y nos están tirando piedras».

El reportero del programa pudo identificar a los agresores, que estaban a unos pocos metros escuchando todo lo que se estaba diciendo: «Hay algunos individuos que están tirando cosas desde esa zona del fondo. Se aproximan a esta parte de aquí y tiran piedras. La suerte es que ha dado aquí en el stop, que estamos justo debajo». Por suerte, la señal de tráfico sirvió de escudo ante las agresiones, pero la intención de los agresores era alcanzar a la entrevistada o al equipo del programa, que sólo estaba haciendo su trabajo en la zona.

Desde el plató, Iker Jiménez no pudo ocultar su indignación ante lo que estaba viendo: «Ya es lo que faltaba, que dos ceutíes no puedan hablar con la televisión». El motivo de esta agresión en directo era pedir que no se les grabara, alegando además la presencia de menores entre el grupo de migrantes que se encontraba en un parque cercano a la vivienda de Verónica, donde estaban efectuando la entrevista. Como se pudo comprobar, lejos de pedirlo con diálogo, prefirieron hacerlo lanzando piedras.

Ante el peligro que se estaba viviendo, Carmen Porter no dudó en pedir al equipo a la entrevistada que se marchase de allí y se pusiera en un lugar seguro para evitar males mayores: «Iros de allí, de verdad, y llamad a la Policía». Iker Jiménez dejó claro a los espectadores que la situación que acababan de vivir era inaceptable, dejando claro que no pensaba poner en peligro a sus compañeros enviados hasta Ceuta: «Con bárbaros no se puede trabajar y, por encima de todo, está la integridad de nuestros compañeros».

Pese a todo, Verónica mantenía la educación a la hora de hablar, algo que desde el plató le aplaudían en una situación así. Entre los tertulianos se denunciaba que, por culpa de las miles de personas llegadas desde Marruecos, se está volviendo a la Edad Media, especialmente para las mujeres, en una ciudad que hasta el pasado mes de julio era tranquila.

A continuación puedes ver el vídeo del momento: