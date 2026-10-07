‘Supervivientes All Stars 3’: ¿quiénes fueron los concursantes salvados ayer, martes 6 de octubre?

La pasada noche del 6 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de Supervivientes All Stars 3. El popular formato de supervivencia ya se encuentra en su mes de andadura por los Cayos Cochinos, por lo que el hambre de los concursantes es cada vez mayor. La gala de Tierra Nadie, capitaneada en esta ocasión por Sandra Barneda, comenzó mostrándole a la audiencia lo transcurrido durante los últimos días en el reality. De esta manera, se pudo observar cómo Marta Peñate y Omar Sánchez se han encontrado al límite de sus fuerzas. Ambos han dejado caer que quieren irse, pues ya no soportan la debilidad por falta de hambre.

Asimismo, entre otros aspectos, en el programa se ha tratado el hecho de que esta semana hay un total de siete nominados. La situación está calentita en Supervivientes All Stars 3. Por ello, la organización avanzó que habría dos salvados. «Se trata de una situación insólita», comunicaba Sandra Barneda. Así pues, debido a que son muchos nominados, se dividieron en dos grupos. Yola Berrocal, Chiqui, Arkano, Omar Sánchez, María Jesús Ruiz e Ivana Icardi se disputaban la opción de no estar nominados de cara al próximo jueves. Por lo tanto, los nervios eran evidentes en las caras de los protagonistas. Pero, ¿quiénes fueron los afortunados? ¡Esto es lo que pasó!

¿Quiénes han sido los concursantes salvados ayer, 6 de octubre, en Supervivientes All Stars 3?

Los nominados se sentaron en un asiento, en el cual tenían cada uno un cubo encima. Así pues, se les explicó que, si les caía el líquido negro, significaba que seguían nominados de cara al jueves. Pero si les caía el líquido blanco, se libraban de la expulsión. Las primeras en conocer el veredicto de la audiencia fueron Yola Berrocal, Chiqui, María Jesús Ruiz e Ivana Icardi. De esta manera, las primeras en descubrir su destino han sido Ivana y María Jesús, que han sido cubiertas de pintura negra.

Por lo tanto, Yola Berrocal y Chiqui se disputaban el puesto de salvada. Pero, al final, la bañada en pintura negra fue Chiqui. Por lo tanto, la primera salvada por la audiencia fue Yola Berrocal. Una victoria que la participante celebró con mucha emoción. Así pues, la gala avanzó y se trataron otros temas que habían quedado pendientes. Pero antes de concluir el programa, se realizó la segunda ceremonia de salvación. Eso sí, antes, Sandra Barneda mostró los porcentajes ciegos: 36,6%, 32,3%, 11,6%, 9,9% y 9,6%.

Ivana Icardi continúa nominada de cara al jueves. Por ello, Barneda le dijo que no se sentase para conocer el veredicto del público. Pero los que sí lo hicieron fueron María Jesús Ruiz, Chiqui, Arkano y Omar. Así pues, sin ánimos de alargar demasiado este momento, el salvado fue el canario. Omar Sánchez y Yola Berrocal han sido los elegidos por la audiencia de Supervivientes All Stars 3 para librarse de la nominación. Por lo tanto, el nombre del nuevo expulsado está entre Arkano, Chiqui, Ivana Icardi y María Jesús Ruiz. ¿Quién será el próximo en regresar a España? ¡En tan solo unas horas lo descubriremos!