¿Por qué no presenta Jorge Javier Vázquez la gala de ‘Supervivientes All Stars’?

La tercera edición de Supervivientes All Stars se ha convertido en uno de los grandes estrenos de la temporada en Telecinco. El popular programa de supervivencia ha regresado al prime time de la cadena y lo ha hecho con el objetivo de poner a prueba a algunas de sus grandes leyendas. Y es que rostros conocidos como Rosa Benito, Víctor Janeiro, Chiqui y muchos otros han apostado por volver a los Cayos Cochinos. Una aventura arrolladora que es capitaneada por Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda desde plató. Pues, como es bien sabido, el presentador catalán se encarga de dirigir la gala de los martes y la de los jueves. Todo ello para dejarle a la comunicadora la emisión de Conexión Honduras, de los domingos.

Sin embargo, esta semana se producirá una serie de cambios. Tal y como se ha informado de manera oficial, este martes, 6 de octubre, la que se pondrá al frente del programa será Barneda. Como comentábamos en líneas anteriores, lo habitual sería que el presentador de Tierra de Nadie fuese Jorge Javier Vázquez. Pero ha habido un cambio en la organización. Pues, ambos presentadores se han cambiado el turno debido a que Sandra Barneda está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su vida. Su boda.

Sandra Barneda se casa con su pareja, Pascalle Paerel

Según ha compartido ella con los medios, su boda tendrá lugar este próximo sábado, 10 de octubre. Por lo tanto, siguiendo el calendario, el día 11 debería presentarse en el plató de Telecinco para llevar a cabo Conexión Honduras. Pero, teniendo en cuenta que su boda es un día antes, le complicaría mucho el asistir. Por lo tanto, ha cambiado días con su compañero de formato. Así pues, en la gala del próximo domingo, 11 de octubre, será Jorge Javier Vázquez el que la dirija.

Hace unas semanas, Sandra Barneda compartió en su cuenta de Instagram un reel muy personal donde revelaba que se casaba y que lo haría con una organización de cuatro meses. Pues, ella no quería estar más de un año preparándolo todo debido a que considera que es un gasto de tiempo y energía innecesario. Una elección caótica, ya lo sabe, pero de la que ella y su chica se sienten orgullosas. «Me caso por amor, me caso porque estoy feliz», comenzó diciendo en el vídeo. «Quiero querer eternamente, estoy enamorada», indicó.

Asimismo, lejos de dejarlo aquí, se ha sincerado al respecto. «Sí había pensado en casarme, pero llega un momento en el que ya lo descarté. Pero la vida te sorprende y siento la necesidad de tener un compromiso tan fuerte con Pascalle que me encanta», confiesa. Pues, ella tiene claro que ha encontrado a la mujer de su vida. «Una vez encuentras a la persona, hay que ser valiente porque casarse es ser valiente», señala.

¿Quién es Pascalle Paerel, la prometida de Sandra Barneda?

Pascalle Paerel siempre ha intentado mantenerse alejada del foco mediático. Pues, aunque su pareja sea una de las presentadoras más conocidas de Telecinco, ha querido seguir disfrutando de su vida anónima. Pero hay ocasiones en las que la podemos ver en el Instagram de Sandra Barneda. Respecto a ella, se sabe que debutó profesionalmente como primera bailarina en el Dutch National Ballet (el Ballet Nacional de los Países Bajos), una de las compañías de danza clásica más prestigiosas de Europa.

Actualmente, es cofundadora y directora de The Fashion Composers, una agencia de modelos con sede en Ámsterdam, ciudad en la que reside habitualmente. Por otro lado, en lo personal, es madre de una niña, Lana, fruto de una relación anterior. Su romance con Barneda comenzó en 2022.