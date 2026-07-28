Quién es Pascalle Paerel: así es la novia de Sandra Barneda con la que se casará

Sandra Barneda ha confirmado que dará el paso definitivo con Pascalle Paerel, su pareja desde hace casi cuatro años. La bailarina y empresaria neerlandesa, discreta pero muy presente en la vida de la presentadora, es hoy una de las grandes desconocidas del mundo del corazón español pese a haber conquistado el corazón de una de las comunicadoras más queridas de la televisión. Pascalle es completamente ajena al mundo de la televisión, aunque conoce la sensación de tener que ponerse delante de cientos y miles de personas, puesto que es bailarina profesional y ha hecho sus pinitos como DJ. Descubrimos en Happy FM a la futura mujer de la presentadora de La isla de las tentaciones.

Pascalle Paerel debutó profesionalmente como primera bailarina en el Dutch National Ballet (el Ballet Nacional de los Países Bajos), una de las compañías de danza clásica más prestigiosas de Europa. Con el tiempo, reorientó su carrera hacia el mundo empresarial: hoy es cofundadora y directora de The Fashion Composers, una agencia de modelos con sede en Ámsterdam, ciudad en la que reside habitualmente. De ahí que Sandra pase gran parte del año en la capital holandesa, llegando a comprarse una casa con su pareja allí, algo que hizo saltar todas las alarmas sobre una posible boda.

Madre de una niña fruto de una relación anterior

Además de su faceta profesional, Pascalle Paerel es madre de una niña, Lana, fruto de una relación anterior a su historia con Sandra Barneda. La pequeña ocupa un lugar central en la vida de la bailarina, que suele compartir en redes sociales momentos junto a ella, dejando claro que es su prioridad absoluta.

La historia entre ambas arrancó en otoño de 2022, poco después de que Sandra Barneda pusiera fin a su relación de cinco años con Nagore Robles. Pascalle apareció entonces como, en palabras de la propia presentadora, «un auténtico bálsamo» en un momento de heridas recientes. Unas fotos de ambas paseando por El Retiro (Madrid) en octubre de aquel año dispararon los primeros rumores de noviazgo, aunque la pareja mantuvo la relación con máxima discreción durante meses.

De la casa compartida en Ámsterdam al anuncio de boda

El vínculo entre ambas se fue consolidando con gestos cada vez más públicos: su primer Orgullo LGTBIQ+ juntas en Ámsterdam en 2024, la primera fotografía conjunta en Instagram y la compra de una vivienda en común en la capital neerlandesa en el verano de 2025, un paso que Sandra acompañó con un mensaje muy emotivo: «La vida es para los que se atreven».

Ese gesto hizo pensar que lo que estaban firmando eran sus papeles de boda, pero en realidad era la compra de aquella vivienda. Ante los rumores y la confusión, la propia presentadora tuvo que explicar que la boda «todavía no había llegado». Para eso ha habido que esperar hasta 2026, cuando han anunciado que se darán el ‘sí quiero’ próximamente.

Una relación que cambió la rutina de Barneda entre Madrid y Ámsterdam

Desde que formalizaron su relación, Sandra Barneda ha reorganizado buena parte de su vida en torno a esta doble residencia Aunque continúa al frente de sus proyectos televisivos en España, como La isla de las tentaciones o Supervivientes, reparte su tiempo con estancias en Ámsterdam junto a Pascalle. La propia presentadora ha llegado a bromear en redes sobre su propia adaptación a las costumbres neerlandesas, desde aprender holandés hasta acostumbrarse a cenar mucho antes de lo habitual en España.