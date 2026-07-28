Toda la verdad sobre el supuesto mensaje del ex novio de Inés García, pareja de Lamine Yamal

Durante las últimas horas, las redes sociales se han hecho eco de un comunicado que no ha dejado indiferente a nadie. Gonzalo Torres, el supuesto ex novio de Inés García, pareja de Lamine Yamal, ha publicado un story en su cuenta de Instagram donde ataca a la influencer. El nombre de la sevillana ha experimentado un aumento notable de popularidad desde el pasado mes de mayo. Y es que, desde que el deportista la presentó públicamente como su nueva novia, no han parado de subirle los seguidores en redes sociales. Una situación que aumentó mucho más con el Mundial de Fútbol de este 2026.

Inés García acompañó a Lamine Yamal durante sus viajes con la Selección Española de Fútbol. Una aventura que compartía por sus redes sociales y con la que atraía al público. Sin embargo, el motivo de esta noticia se debe a que el supuesto ex novio de la joven la ha acusado de oportunista. Y es que, recordemos, durante los últimos meses se ha acusado a la sevillana de haber dejado a su anterior pareja para estar con el futbolista. Una información que ella ha negado rotundamente.

El supuesto ex novio de Inés García: «Solo quieres quedar embarazada y atraparlo con la manutención del niño»

«Me tomé todo lo que pasó entre nosotros como un hombre y nunca dije mucho. Pero, ahora andas por ahí diciendo que no estábamos enamorados, que solo era tu amigo», comienza el comunicado de Gonzalo Torres. «No lo amas, solo quieres quedar embarazada y atraparlo con la manutención del niño», escribe. «Espero que se dé cuenta a tiempo», concluye.

Unas declaraciones muy fuertes que están dando de qué hablar, de eso no cabe duda. Además, Inés García le habría dado ‘me gusta’ en TikTok a un vídeo donde indica que le gustaría ser madre. ¿Ha incitado este movimiento la publicación del comunicado? Sea como sea, lo que está claro es que, según ha informado el periodista Javi Hoyos, es una noticia falsa.

Javi Hoyos desmiente el comunicado

El comunicador ha acudido a sus redes sociales para desmentir que el ex novio de Inés García haya publicado este comunicado. «El comunicado del presunto ex de Inés García es totalmente mentira, es fake», comienza diciendo el periodista en su última publicación. «¿Podéis intentar dejar de inventar cosas para intentar manchar la imagen de Inés? ¿Podéis dejar de atacarla cada día?», pregunta. Y es que, la joven ha estado sometida a muchos comentarios feos y maliciosos desde que está con Yamal.

«He podido hablar con personas cercanas al entorno de Inés y de la persona que presuntamente es el ex de Inés. Punto número uno, no es su ex, es un amigo», indica. «Es totalmente mentira, es para colársela a los medios de comunicación, que hagan noticia», señala Hoyos. De momento, ni Inés García ni Lamine Yamal se han pronunciado al respecto, pero el periodista sí ha dado en el clavo. Varios medios de comunicación han creído en este comunicado y ya lo han hecho noticia.