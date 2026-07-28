La psicología explica por qué quedarse callado durante una discusión no siempre es debilidad, sino una forma de protegerse emocionalmente

En una discusión, no todas las personas reaccionan levantando la voz o respondiendo de inmediato. Algunas optan por guardar silencio, una actitud que con frecuencia se interpreta como falta de carácter, indiferencia o incluso desprecio. Sin embargo, la psicología ofrece una visión muy distinta. Diversos psicólogos coinciden en que, en muchos casos, callar durante un conflicto es una estrategia de regulación emocional que permite reducir la intensidad del momento antes de responder. No obstante, cuando ese comportamiento se convierte en un patrón habitual, también puede tener consecuencias negativas para la comunicación y el bienestar emocional.

El silencio también comunica

Lejos de ser una ausencia de respuesta, el silencio constituye una forma de comunicación. Los expertos explican que, cuando una persona se siente emocionalmente desbordada, el cerebro puede necesitar una pausa para procesar la información y recuperar el equilibrio antes de continuar la conversación. Este mecanismo evita respuestas impulsivas de las que posteriormente uno pueda arrepentirse.

En este sentido, permanecer callado durante unos minutos no implica necesariamente desinterés. En muchas ocasiones responde a la necesidad de ordenar pensamientos, controlar la frustración o impedir que la discusión escale hasta convertirse en un enfrentamiento más agresivo.

Una reacción relacionada con el estrés

Uno de los conceptos más estudiados por la psicología es el denominado stonewalling, descrito por el psicólogo estadounidense John Gottman. Este fenómeno aparece cuando una persona alcanza un nivel de activación emocional tan elevado que le resulta prácticamente imposible seguir manteniendo una conversación de forma racional. En ese momento, el silencio funciona como un mecanismo de autoprotección frente al estrés y la sobrecarga emocional.

Además, especialistas en comportamiento humano recuerdan que muchas personas han aprendido desde la infancia a evitar el conflicto porque crecieron en entornos donde expresar emociones generaba discusiones, castigos o rechazo. Como consecuencia, el silencio acaba convirtiéndose en una respuesta automática ante cualquier desacuerdo.

Aunque hacer una pausa puede resultar beneficioso, los psicólogos advierten de que convertir el silencio en la única forma de afrontar los conflictos termina siendo contraproducente. Reprimir constantemente lo que se piensa o se siente favorece la acumulación de frustración, resentimiento y ansiedad, dificultando la resolución de los problemas.