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¿Por qué algunas personas sienten ansiedad justo antes o durante las vacaciones? ¿Qué papel juegan las redes sociales, el móvil o las expectativas de felicidad permanente? En esta entrevista a OKSALUD, la psicóloga clínica del Hospital Universitario de La Princesa, Montse Alcañiz Rodríguez, analiza los factores psicológicos que dificultan la desconexión real durante el verano y ofrece recomendaciones para descansar sin culpa ni presión.

La especialista aborda también cómo afectan la convivencia intensiva, los problemas de conciliación y las preocupaciones económicas al bienestar emocional en vacaciones. Asimismo, la experta detalla las señales que indican que no estamos desconectando realmente y aporta consejos prácticos para recuperar el equilibrio mental durante el descanso estival.

PREGUNTA.- Ansiedad o estrés antes y justo cuando llegan las vacaciones… ¿Por qué?

RESPUESTA.- Antes de las vacaciones, la presión por dejar todo cerrado en el trabajo y la preparación del viaje puede generarnos un pico de estrés. Durante las mismas, también podemos sufrir ansiedad. Cuando vivimos en un estado de hipervigilancia o estrés crónico, nuestro cuerpo está acostumbrado a funcionar con niveles altos de cortisol y adrenalina. Al frenar en seco, nuestros sistemas inmunológico y nervioso se relajan. Esto puede ocasionar que nos pongamos enfermos o tengamos síntomas físicos como migrañas y fatiga al inicio de las vacaciones. A nivel psicológico, podemos presentar ansiedad o irritabilidad.

P.- El verano y el descanso se asocian al bienestar. ¿Qué hace que no sea así?

R.- Durante el periodo vacacional ocurren dos fenómenos que pueden impedirlo. El primero de ellos es la pérdida de estructura. La rutina nos da seguridad. A veces regulamos la ansiedad mediante un orden externo. Cuando no tenemos horarios, algunas personas experimentamos vacío o desorientación. El otro es que durante los periodos de descanso tenemos más tiempo para «estar con nosotros mismos». Y en esos momentos pueden aflorar pensamientos o preocupaciones que el «ruido del día a día» mantenía ocultos.

P.- Y la tecnología no ayuda… Correos, mensajes en Whatsapp, Telegram, Signal,… redes sociales…

R.- Siempre estamos hiperconectados y durante las vacaciones la tecnología mantiene encendido el ‘modo trabajo’. Recibir un mensaje de WhatsApp de trabajo o mirar el correo nos impide desconectar. Eso nos causa ansiedad y nos lleva al estado de hiperalerta, que es incompatible con la relajación.

P.- ¿Es buena la sensación de tener que ‘aprovechar’ o disfrutar constantemente durante las vacaciones?

R.- Existen la llamada tiranía de aprovechar el tiempo y la obligación de disfrutar. Parece que tenemos que hacer muchísimas cosas y disfrutar cada segundo. Esto convierte al ocio en una tarea más y nos impide disfrutar de no hacer nada. Si no disfrutas de cada actividad, sientes que estás perdiendo el tiempo y aparecen la culpa y la frustración.

P.- ¿Puede generar frustración comparar nuestras vacaciones con las imágenes idealizadas que vemos en redes o aplicaciones de mensajería?

R.- Por supuesto, es algo que nos sucede constantemente. Pasamos por alto que las redes son un escaparate de éxitos en el que los influencers nos muestran la cara que quieren darnos y no la realidad. Ver las vacaciones idealizadas de otros nos hace sentir que las nuestras son insuficientes.

P.- ¿Qué impacto tiene todo esto en la salud mental?

R.- Podemos sentirnos agotados emocionalmente y volver de las vacaciones más cansados de lo que nos fuimos. Además, el no sentir esa felicidad que supuestamente deberíamos sentir nos causa frustración e irritabilidad constante.

P.- A todo ello sumamos que, para muchas familias, las vacaciones también implican problemas de conciliación, convivencia continua o dificultades económicas. ¿Cómo afectan estos factores al bienestar psicológico?

R.- Pasar de una convivencia ligera a una convivencia intensa puede ocasionar conflictos o hacer que resurjan problemas previos. Además, la logística puede resultar agotadora. Tener que planificar excursiones, comidas o compras intentando que todos los acompañantes estén a gusto puede llevarnos a la extenuación y la frustración por no poder cumplir las expectativas de todos. Por último, el gasto extra genera una preocupación de fondo que nos impide relajarnos.

P.- Para tomar nota… ¿Qué señales nos indican que no estamos desconectando realmente en vacaciones y qué recomendaciones psicológicas ayudarían a descansar sin sentir culpa ni presión?

R.- Señales de que no estás desconectando:

Consultar el móvil de forma compulsiva «por si hay algo de trabajo» o hablar constantemente de temas laborales con tus acompañantes.

Presentar dificultades para dormir o estar muy irritable.

Sentir culpa cuando estás sentado sin hacer nada.

Recomendaciones psicológicas: