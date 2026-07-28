Dulceida y Alba Paul se vuelven a casar: así han confirmado su compromiso

Dulceida y Alba Paul están viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida. Y siendo honestos, no es para menos. Ambas están disfrutando al máximo de su amor, pero sobre todo de su hija Aria, que llegó al mundo hace un par de años. Recientemente, hemos podido ver a Alba Paul como concursante de Supervivientes 2026. Una experiencia verdaderamente sorprendente que le hizo darse cuenta del amor tan profundo que siente hacia su pareja. Porque si hay algo que ambas sacaron en claro tras esta experiencia en los Cayos Cochinos de Honduras es que no quieren volver a separarse.

Diez años después de la primera boda de las creadoras de contenido, ambas han anunciado a través de redes sociales que se van a volver a casar. «Sí, quiero, ¡¡¡siempre!!!», escribió Aida Domènech en una publicación realizada en su perfil oficial de Instagram, dejando clara la gran ilusión que siente por este momento. De esta forma, también se ha podido saber que la ex concursante de Supervivientes 2026 ha sido la encargada de dar el paso de formalizar su vínculo, tal y como ocurrió la anterior ocasión. Hay que recordar que esta relación ha estado marcada por diversos altibajos, desde su separación en 2021 hasta la llegada al mundo de Aria, su hija.

Lejos de que todo quede ahí, en esa publicación en la mencionada red social, Dulceida quiso ir mucho más allá: «Y amigas, no os había enseñado el anillo porque quería hacer unas fotos bonitas (las cuales no he hecho) y no me quiero esperar más», explicó. Todo ello junto a un carrusel de imágenes en las que aparece con un innegable brillo en la mirada, luciendo la joya que ahora lleva situada en uno de sus dedos.

No es ningún secreto que Dulceida jamás ha tenido reparos a la hora de hacer pública la felicidad que siente con su relación sentimental, tanto en redes sociales como en programas de televisión. Si hay algo en lo que coincide, es que se siente «la mujer más afortunada del mundo». Y lo explica: «No por el anillo, sino por la que me lo ha regalado. Te quiero y estoy supernerviosa por volver a celebrar el amor con el mar de fondo».

Dulceida y Alba Paul se casaron hace una década

En esa primera boda estuvo presente su círculo más cercano y se celebró en Sitges. De hecho, la ceremonia fue oficiada por Javier Calvo e, inevitablemente, la celebración se convirtió en uno de los eventos más esperados en redes sociales. Eso sí, su historia de amor comenzó en 2014, cuando ambas coincidieron en la inauguración de una galería en Barcelona.

Desde ese preciso instante, tuvieron claro que sus caminos iban a estar predestinados. Por eso ni tan siquiera eran capaces de imaginar que, en 2021, sus vidas iban a tomar rumbos completamente distintos. ¿El motivo? Tomaron la firme decisión de separarse hasta que, dos años después, se produjo la esperada reconciliación.

La pareja dio la bienvenida a su hija en 2024

Después de retomar el romance, las dos tuvieron algo muy claro: querían construir algo juntas. Es por eso que, en abril de 2024, Dulceida sorprendió a sus seguidores anunciando que estaba embarazada de tres meses de su primera hija junto a Alba Paul, a la que decidieron llamar Aria. ¡Llegó para completar su historia de amor!

De hecho, en varias entrevistas como la concedida a Women’s Health, Aida no tuvo reparos a la hora de hablar de la importancia de la maternidad en su día a día, puesto que su escala de prioridades ha cambiado de forma drástica: «Soy una mujer con muchos más miedos, pero creo que son miedos más coherentes. Antes mis miedos venían por inseguridades y ahora son miedos a que le pase algo a mi hija, a que no sea feliz o a no educarla bien».