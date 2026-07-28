Tales de Mileto, filósofo griego sobre la crítica a los demás: «La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; la más fácil es hablar mal de los demás»

Considerado uno de los grandes sabios de la Antigua Grecia, el filósofo griego Tales de Mileto fue mucho más que el primer filósofo de Occidente. Matemático, astrónomo e impulsor del pensamiento racional, sus enseñanzas marcaron el inicio de una nueva forma de entender el mundo basada en la observación y la razón. «La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; la más fácil es hablar mal de los demás». Un pensamiento que, pese a haber sido formulado hace más de dos milenios, sigue describiendo con precisión algunos de los comportamientos más comunes del ser humano.

El reto del autoconocimiento

La reflexión de Tales de Mileto pone el foco en una realidad que la filosofía y la psicología han analizado durante siglos, ya que comprender nuestras propias virtudes, limitaciones y emociones es una tarea mucho más compleja que emitir juicios sobre los demás. El autoconocimiento exige un ejercicio constante de introspección, autocrítica y honestidad, algo que no siempre resulta sencillo.

Diversos estudios en psicología cognitiva sostienen que las personas tienden a sobrevalorar sus capacidades y a justificar sus propios errores mientras juzgan con mayor severidad los ajenos. Este fenómeno, conocido como sesgo de autoservicio, explica por qué resulta más fácil señalar los defectos de otros que reconocer los propios. Los expertos coinciden en que desarrollar una mayor conciencia personal favorece relaciones más saludables y una mejor toma de decisiones.

Un hombre adelantado a su tiempo

Tales de Mileto, nacido en el siglo VII a. C. en la ciudad griega de Mileto, fue reconocido por Aristóteles como uno de los siete sabios de Grecia. Además de sus aportaciones a la geometría y la astronomía, fue pionero en buscar explicaciones racionales para los fenómenos naturales, alejándose de las interpretaciones mitológicas que predominaban en su época.

Su filosofía defendía que el conocimiento debía comenzar por la observación y el análisis crítico. Esa forma de pensar también se trasladó a sus reflexiones sobre el comportamiento humano, en las que insistía en la importancia de la prudencia, la moderación y el examen personal antes de juzgar a los demás.