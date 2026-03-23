Tales de Mileto, filósofo, y su enseñanza sobre la vida: «La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; la más fácil es hablar mal de los demás»
Toma nota de esta frase de Tales de Mileto
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La cosa más difícil acaba siendo conocernos a nosotros mismos, es fácil hablar mal de los demás, pero Tales de Mileto nos aporta una enseñanza que debemos poner en práctica. Vivimos tiempos complicados en los que tenemos que empezar a ver llegar algunas situaciones importantes que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En estas jornadas en las que cada detalle contará de una forma diferente.
Es hora de apostar claramente por una serie de novedades que pueden ser esenciales y sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar de una manera diferente. Estaremos ante unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Este filósofo que vivió una épica muy distinta a la nuestra no duda en aportarnos algunas novedades destacadas que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Son días de apostar claramente por una situación del todo inesperada en estos días en los que nos paramos a analizar lo que pasa por nuestra mente.
La enseñanza de este filósofo sobre la vida
La vida necesita ser analizada por un filósofo que puede cambiarlo todo, en especial en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial y nos acompañará en unos días de transformación importantes. Es hora de conocer lo que puede pasar cuando nos sumergimos en el interior de unos pensamientos que hay que afrontar.
Estaremos muy pendientes de una manera de pensar que puede ser algo que llega desde el pasado. El ser humano no ha cambiado tanto, sino que ha acabado siendo la antesala de algo más. De una situación que nos hace bloquearnos o incluso obtener una serie de procesos que quizás no son nada buenos.
Estos pensamientos que nos invitan a estar más pendientes del vecino o de dicho familiar que de nosotros mismos. Algo que, puede acabar de convertirse en la antesala de algo más en estas jornadas en las que cada detalle cuenta de una forma muy diferente.
Puede parecer sorprendente que un hombre como Tales de Mileto llegó a las profundidades de un ser humano que hoy en día no es tan diferente de aquellos tiempos, sino todo lo contrario.
Lo más fácil hablar de los demás, lo más difícil conocernos
No invertimos el tiempo necesario en poder conocernos a nosotros mismos, sino que estamos más pendientes de los demás y de cada uno de los elementos que tenemos en nuestro poder. Saber un poco más, sobre nosotros mismos puede acabar siendo algo especialmente complicado.
Tal y como afirma esta frase que se pronunció hace milos de años, arreglar la vida de los demás parece fácil, la de uno mismo, puede ser especialmente complicada de tener en consideración. Es hora de saber un poco más qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle puede hacernos reflexionar de una manera que quizás no esperaríamos.
Te invitamos a sumergirte en una filosofía que, aunque fue tendencia en un tiempo muy diferente, estas palabras son totalmente válidas hoy en día, prueba del conocimiento que tenía Tales de Mileto del pensamiento y comportamiento humano en la antigüedad.
- El placer supremo es obtener lo que se anhela
- La felicidad del cuerpo se funda en la salud; la del entendimiento, en el saber
- La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; la más fácil es hablar mal de los demás
- Todo es animado y todo está lleno de dioses
- Toma para ti los consejos que das a otro
- La belleza no dimana de un cuerpo hermoso, sino de las bellas acciones
- Muchas palabras nunca indican sabiduría
- Si buscas una buena solución y no la encuentras, consulta al tiempo, puesto que el tiempo es la máxima sabiduría
- La esperanza es el único bien común a todos los hombres. Los que todo lo han perdido la poseen aún
- De todas las cosas la más antigua es Dios, porque no fue creado
- Estoy agradecido a mi destino por tres cosas; por haber nacido humano, por haber nacido hombre no mujer, por haber nacido heleno no bárbaro
- Elige una sola cosa buena
- El trabajo aumenta la virtud. El que no sabe cultivar las artes, trabaje con la azada
- Quebrantará así la lengua de los charlatanes
- El agua es el elemento y principio de las cosas
- ¡Ay Tales! No eres capaz de ver lo que pasa a tus pies y percibir el cielo al mismo tiempo
- Lo más grande es el espacio, porque lo encierra todo
- Sea tu oráculo la mesura
- Busca siempre un quehacer; cuando lo tengas no pienses en otra cosa que en hacerlo bien
- Lo más hermoso es el mundo, porque es obra de Dios
- Cuida tus palabras; que ellas no levanten un muro entre ti y los que contigo viven
- Lo más veloz es el entendimiento, porque corre por todo
- Lo más fuerte es la necesidad, porque domina todo