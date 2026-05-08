Acerinox recortó a la mitad su beneficio después de impuestos y minoritarios en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta ganar 5 millones de euros, según ha publicado este viernes la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, la siderúrgica ha logrado salir de pérdidas.

Y es que la compañía presentó unos números rojos de 47 millones de euros en el trimestre anterior, el último de 2025. Ahora, la empresa ha asegurado que se ve afectada por la debilidad de la demanda, un escenario que puede relajarse tras los nuevos aranceles de la Unión Europea a países como China.

Así, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la empresa de acero se situó en 95 millones de euros entre enero y marzo, un 7% menos, tras realizar un ajuste de inventarios por valor de 25 millones de euros. El margen Ebitda se sostuvo en el 7%.

Resultados de Acerinox

Por su parte, el Ebitda ajustado avanzó un 18% respecto al trimestre previo, hasta los 119 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) disminuyó un 14% interanual, hasta los 45 millones de euros.

La facturación de Acerinox ascendió a 1.384 millones de euros en el primer trimestre, un 6% superior a la del trimestre anterior, pero un 11% inferior a la del primer trimestre de 2025.

El cash flow operativo de la compañía siderúrgica alcanzó los 34 millones de euros, tras absorber un incremento del capital circulante de 47 millones derivado de la mayor actividad.

Durante el primer trimestre, el grupo realizó pagos por inversiones (Capex) de 73 millones de euros y abonó un dividendo a cuenta de 77 millones de euros. Por su parte, la deuda financiera neta de Acerinox se incrementó en 106 millones de euros, hasta situarse en 1.295 millones de euros.

«El inicio de 2026 sigue estando marcado por turbulencias, volatilidad e incertidumbre (…) Los resultados de este trimestre validan nuestra estrategia de diversificación geográfica y de producto. Nos mantenemos firmes en la hoja de ruta renovada a finales de 2025, sustentada en nuestros cuatro pilares fundamentales: excelencia operativa, producto de alto valor añadido, compromiso innegociable con la sostenibilidad y disciplina y solidez financiera», ha subrayado el consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez.

Guerra de Irán

La compañía ha explicado que en Europa, el primer trimestre del año ha estado marcado por la entrada en vigor del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), el pasado 1 de enero, «que ha provocado un descenso notable de las importaciones, favoreciendo el mercado interno». Se espera que las nuevas medidas de defensa comercial de la Unión Europea se apliquen a partir del 1 de julio de este año.

En Estados Unidos, Acerinox recuerda que los aranceles al acero siguen en vigor, lo que ha provocado una reducción de las importaciones de acero inoxidable del 24% al 21% de la cuota de mercado, favoreciendo a los productores locales, como Acerinox, a través de su filial North American Stainless.

La compañía advierte de que el desarrollo del conflicto en Irán durante 2026 y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz «han reconfigurado» el panorama industrial mundial, elevando los costes logísticos y las primas de riesgo marítimo a nivel global.

No obstante, el grupo resalta que para el sector del acero inoxidable y específicamente para Acerinox, «el impacto operativo directo es limitado» al contar la compañía «con una sólida estrategia de coberturas energéticas que mitigan la volatilidad de los precios». En todo caso, la siderúrgica cifra el impacto en el Ebitda de marzo de la guerra en Irán en cerca de dos millones de euros.