Arteta quiere la Champions: «Queremos arrebatarle el título al PSG»

Mikel Arteta compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Puskas Arena de Budapest en la previa de la final de la Champions League que este sábado medirá a Arsenal y PSG. Los parisinos buscan la segunda consecutiva y los londinenses la primera de su historia.

«La preparación ha sido excelente y muy positiva. Estamos aquí porque nos lo hemos ganado. Mañana tenemos que ganarnos el derecho a ganar el trofeo», comenzó señalando el entrenador gunner.

«Timber está en forma. ¿Lo suficientemente en forma para ser titular? Sí. ¿Madueke? Sí, está en forma. El único es Ben White», comentó sobre los jugadores entre algodones.

«Miro a mi alrededor y veo la alegría, el deseo que todos tienen de jugar este partido. Es el partido más importante del fútbol y todos quieren formar parte de él», dijo Arteta ante los medios de comunicación.

«La ambición es mayor. Ganamos el primero y queremos el segundo. Tiene que ser una plataforma para alcanzar metas más ambiciosas. El equipo es capaz. Quiero que los jugadores tengan tanta confianza en que podemos lograrlo», comentó el entrenador español.

«No directamente, porque ya sabes cómo es Arsène, no quiere estorbar. He hablado con muchos exjugadores y todos nos apoyan. Cuando volví a ver los partidos, quedé muy satisfecho con lo que vi. Tenía mucha confianza en lo cerca que estuvimos de llegar a la final, o en la mala suerte que tuvimos. El equipo ha evolucionado en ciertos aspectos», señaló Arteta ante los medios de comunicación.

«Bueno, están defendiendo el trofeo, son los campeones. Se ganaron el derecho la temporada pasada. Y nosotros estamos aquí para arrebatárselo. Como cualquier otro partido. El trabajo tiene que estar ya hecho. Ceno con todos, luego a la habitación a estar tranquilo y a dormir», comentó el técnico del Arsenal.

«Cada partido tiene un momento y un fin, y mañana tiene uno muy especial. A veces las cosas salen mejor de forma natural. En cuanto a las alineaciones, menos incertidumbre que contra el Atleti. En cuanto a lo que pasará, la Champions es muy táctica, pero son los futbolistas los que deciden los partidos», culminó Arteta en la previa de la final de la Champions.