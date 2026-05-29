Luis Enrique, Mikel Arteta o cómo los entrenadores españoles dominan Europa

En Budapest se cruzan las obras de Luis Enrique y Mikel Arteta con PSG y Arsenal. En juego la Champions, el santo grial del fútbol. Sería el segundo de los franceses o el primero de los ingleses. Aunque lo conocido es que será el noveno máximo entorchado para un técnico español en lo que va de siglo. Ningún país influye tanto en el fútbol europeo, que culmina una temporada memorable con entrenadores españoles en todas las finales UEFA.

Iñigo Pérez alcanzó la final de la Conference League con el Rayo; Unai Emery la de la Europa League con el Aston Villa; y Luis Enrique y Mikel Arteta la de la Champions con PSG y Arsenal. Claro que el cantar es el mismo en el fútbol femenino. Jonatan Giráldez y Pere Romeu lideraron al Lyon y Barcelona, respectivamente, a la final de la Champions. En otras palabras, seis de los ocho técnicos que han llegado al último partido por un título europeo durante el curso 2025/2026 son españoles.

La tríada Eurocopa 2008-Mundial 2010-Eurocopa 2012 de la selección española puso el fútbol nacional en el mapa. La renovación del fútbol español pasó por la formación para que cada futbolista entendiera las diferentes situaciones del juego. La supremacía de los entrenadores españoles se ve reflejada en que la Liga llevará la temporada que viene, por segundo curso consecutivo, cinco equipos españoles a la Champions. Un privilegio que solo comparte con la Premier League.

E Inglaterra también germina buena parte de su éxito en la escuela española. Pues Guardiola en el Manchester City; Arteta en el Arsenal; Unai Emery con el Aston Villa; e Iraola con el Bournemouth. Todos han conseguido clasificación para competiciones europeas. A ellos se unirá Xabi Alonso, que desde junio pasará a liderar el renovado proyecto del Chelsea con plenos poderes, pues ejercerá de entrenador y tendrá poder de decisión en el club.

Luis Enrique y Arteta se han lanzado piropos cruzados antes del día D. «Siempre ha sido una referencia, incluso de jugador. Siempre ha sido muy especial. Ha hecho mucho con el PSG. Claramente es una fuente de inspiración para mí», dijo Arteta sobre Luis Enrique. «Es un entrenador líder, que desde que cogió al Arsenal ha cambiado la mentalidad del equipo. Es un entrenador de altísimo nivel. Ha estado en muy buenos sitios aprendiendo con Pep en el City. Lo que transmite es un poco lo que vemos de sus jugadores», dijo Arteta sobre Luis Enrique. Este sábado solo uno alzará el puño, aunque el fútbol español lo hará gane quien gane.