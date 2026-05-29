El Atlético tritura al Barça con un durísimo ataque por el ‘caso Negreira’ y el favor del Gobierno por Olmo

El Atlético de Madrid ha hecho un ataque sin precedentes al Barcelona. El conjunto rojiblanco ha recordado el caso Negreira y también el favor del actual Gobierno de Pedro Sánchez al conjunto culé por la inscripción de Dani Olmo. Lo hacen al estar cansados de las maniobras del Barcelona por el fichaje de Julián Álvarez y en una tarde de ataques (algunos irónicos) del conjunto rojiblanco al culé.

En un comunicado en redes sociales, el Atlético de Madrid ha explicado que «en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores», en referencia a Julián Álvarez y el Barcelona. «Filtraciones interesadas, ‘fake news’, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas», han añadido.

Además, y en una de las claves de las quejas del Atlético, el equipo rojiblanco acusa al Barcelona de hacer «llamadas antes de enfrentamientos directos». Es decir, el Barça habría llamado a Julián Álvarez (y/o su entorno) antes de los duelos decisivos que han tenido en Champions o Copa del Rey.

En un ataque durísimo, el Atlético de Madrid va con todo contra el Barcelona al decir que «a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores». La primera mención es sobre el caso Negreira, ante el que el Atlético de Madrid no ha dicho mucha cosa en los últimos años, y la segunda es por el favor que el Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), hizo al Barcelona con la inscripción de Dani Olmo.

El ataque, de forma directa, refleja el cansancio del Atlético de Madrid con la actitud del Barcelona por sus maniobras con Julián Álvarez y marca un antes y un después, ya que el conjunto madrileño habla de forma directa del caso Negreira y del favor político que tuvo el Barcelona hace año y medio con Dani Olmo.

Comunicado del Atlético de Madrid

En los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, ‘fake news’, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos… Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES.