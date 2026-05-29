¡Dignidad!

En estos últimos días la sublimación de la corrupción y de la vergüenza más absoluta nos ha asaltado a los españoles. Un presidente de Gobierno y primer ministro europeo imputado por delitos gravísimos y entre ellos, organización criminal. Hace dos días, la entrada de la UCO en la sede del Partido Socialista durante doce horas en búsqueda de la financiación ilegal de las cloacas y así mismo se produce la imputación de Ana Fuentes, actual gerente del Partido Socialista.

Mientras esto se produce, en ese mismo momento el presidente del Gobierno comparece en Roma para visitar a Su Santidad el Papa. La audiencia, que se produce, repito, mientras la UCO está en la sede del partido que él preside. Muchísimo cuidado con esta visita de quien es un auténtico demonio personificado, y sólo le interesa el engaño y manipular todo para su interés permanentemente espurio.

Nada de lo que haya podido decir a SS el Papa es verdad, absolutamente nada. Ni la guerra, ni la inteligencia artificial, ni la inmigración… nada ! Habla de su total colaboración con la justicia, presunción de inocencia y todo su apoyo al presidente Zapatero. Además, responde que la entrada de la UCO era un «requerimiento» y no un registro, tal y como ha sido, y que no convoca elecciones. Todo es mentira y engaño permanente, y todo lo hace según conviene a su maquiavélico y prostibulario proceder.

¿Alguien puede imaginar que el presidente de Francia, el canciller alemán, la primera ministra de Italia o el de Portugal estuvieran es sus embajadas ante el Vaticano en Roma compareciendo tras sus audiencias con SS el Papa y mientras están en el mismo momento de la audiencia y también en la embajada en las sedes de su partido en sus países se está produciendo una investigación de las policías especializadas de esos países por corrupción absoluta de esos partidos que sostienen a esos mandatarios? ¿Alguien imagina que todos ellos no pidan perdón inmediatamente y anuncien su dimisión? ¿Alguien imagina que esos mismos mandatarios estén amparando en esa misma comparecencia a un ex primer ministro europeo de sus filas, imputado por gravísimos delitos seis días antes? Imposible de imaginar.

Esta situación es insostenible y humillante para todos los españoles y también para el resto de europeos.

Jamás tanta indignidad había secuestrado a España entera. Estamos señalados por un primer ministro imputado y por la entrada de la UCO en la sede socialista para descubrir todas las tramas corruptas y tan tenebrosas.

Jamás tanta indignidad e indecencia se habían adueñado de España y un primer ministro europeo estar al frente del sumum de la indecencia más abyecta.

El sábado pasado pudimos masivamente los españoles de cualquier pensamiento contrarrestar en la Marcha por la Dignidad tanta desvergüenza y tanto ataque frontal a nuestro estado de derecho y a nuestra libertad. Pudimos los españoles en esta Marcha por la Dignidad mostrar a Europa y al mundo, así como a los medios de comunicación más reputados, que los españoles no somos la escoria de la corrupción criminal más grande… esa que encabeza un primer ministro europeo y, por cierto, pudimos también demostrar a las instituciones europeas que los españoles de cualquier pensamiento estamos defendiéndolas en la calle con cientos de miles de personas y defendiendo lo que proclaman de la defensa del rule of law, y la democracia.

Hagan también lo que los ciudadanos europeos esperamos de ustedes. Defiendan la democracia y denuncien a un primer ministro corrupto y envuelto en una trama criminal

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