Las imágenes -publicadas en exclusiva por OKDIARIO- de la mansión que Iván Espinosa de los Monteros se ha construido en Puerta de Hierro, valorada en 6 millones de euros, han generado indignación entre los afines a la plataforma Atenea, presidida por el ex diputado de Vox, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes internas.

«Le hemos pagado los cuartos de baño», afirma una de las personas que ha formado parte del círculo de Espinosa. «Ya había inquietud sobre el destino del dinero, pero lo del palacete ha sido el colmo», traslada otro de estos indignados tras las imágenes de la reforma del inmueble reveladas por este periódico.

Según documentación oficial obrante en el Registro de la Propiedad, a la que tuvo acceso OKDIARIO, Iván Espinosa de los Monteros —casado con Rocío Monasterio, arquitecta de profesión y ex líder de Vox en Madrid— adquirió al cien por cien esta propiedad el 22 de julio de 2024, tal y como consta en la fecha de escritura. Para ello, firmó una hipoteca de 2 millones de euros hasta 2044, siendo 13 veces el importe medio de estos créditos en España en ese momento.

Imagen exterior de la mansión de Espinosa. (Foto: OKDIARIO)

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados hasta agosto de 2023 presumió en febrero de 2025 de haber «perdido bastante dinero» durante su paso por la política. Lo hizo en una entrevista en Negocios TV, apenas siete meses después de comprar esta mansión.

OKDIARIO publicó en octubre de 2025 que Iván Espinosa de los Monteros había hecho tal adquisición en una zona privilegiada de Madrid y que estaba realizando una profunda reforma del inmueble, una mansión de 516 m² y 1.300 de parcela.

El pasado miércoles, este periódico informó de cómo había quedado dicha reforma. La finca se ha convertido en un palacete de estilo neoclásico, con grandes ventanales, una balaustrada decorativa y tejados de pizarra a varias aguas. Concebida en diferentes alturas, cuenta con un amplio lucernario, placas solares y una zona de jardín, donde sobresale un conjunto de cipreses que refuerzan la verticalidad y la solemnidad del espacio.

En la misma urbanización se encuentra la vivienda del príncipe Christian de Hannover y Sassa de Osma, así como la de Tamara Falcó, muy cerca de la mansión que su madre, Isabel Preysler, adquirió cuando estaba casada con el ministro felipista Miguel Boyer y donde sigue viviendo. Se trata de Villa Meona, bautizada así popularmente por tener 13 cuartos de baño.

Cuotas voluntarias que pagan los inscritos en Atenea.

Toda esta opulencia por parte de Espinosa de los Monteros ha provocado malestar en el ámbito de Atenea, donde sus embajadores —como se denomina a sus asociados— abonan cuotas mensuales, mientras tanto, que van desde los 8 hasta los 17 euros mensuales, según ha podido saber también OKDIARIO de fuentes internas. No obstante, estos abonos son voluntarios, por lo que hay inscritos que no pagan tales cuotas.

«Por encima de 10.000 €»

Este malestar se ha hecho extensivo igualmente a perfiles cercanos a esta plataforma a los que Iván Espinosa de los Monteros ha recurrido para su financiación. Las fuentes citadas apuntan que el ex portavoz de Vox en el Congreso, propietario de este palacete valorado en 6 millones de euros, pedía «cifras por encima de 10.000 euros» a estos correligionarios «ponedores de dinero».

Entretanto, OKDIARIO informó este jueves de la desbandada de miembros de Atenea que se ha producido en las últimas semanas por la deriva anti-Vox de este laboratorio de ideas. Este incremento de bajas y la marcha incluso de delegados provinciales de la plataforma, como los de Sevilla y Huelva, los ex diputados de Ciudadanos Pablo Cambronero y Carlos Hermoso, han obligado a la suspensión de presentaciones en Tarragona (18 de marzo), Asturias (8 de abril), Huelva (23 de abril), Córdoba (6 de mayo) y Granada (7 de mayo).

Vista del lucernario y las placas solares del palacete de Espinosa. (Foto: OKDIARIO)

Otra de las salidas significativas ha sido la de Fran Hervías, ex secretario de Organización de Ciudadanos, ex diputado en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso, y también ex senador. También trabajó en Génova para el PP de Pablo Casado.

«Bajas como embajadores»

En medio de esta desbandada, desde Atenea han contactado con sus inscritos para decirles que «hemos tenido conocimiento de que algunas personas están realizando llamadas haciéndose pasar por Atenea y solicitando fondos o aportaciones en nuestro nombre», señala dicha comunicación a la que ha accedido OKDIARIO.

«Desde Atenea queremos aclarar que no estamos realizando ninguna campaña telefónica para solicitar fondos, donaciones o nuevas aportaciones. No obstante, durante los próximos días, una persona del equipo de Atenea podrá contactar telefónicamente con aquellos embajadores que hayan tenido incidencias con los cobros, cancelaciones de suscripción o bajas como embajadores», añade el mensaje de Atenea a sus miembros.

«El objetivo de estas llamadas será exclusivamente revisar y regularizar posibles incidencias administrativas vinculadas a su colaboración como embajador, nunca solicitar fondos nuevos», señala la plataforma.