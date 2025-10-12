Espinosa de los Monteros se rodea de la ‘jet set’: vivirá cerca de Tamara Falcó y Christian de Hannover

Iván Espinosa de los Monteros, presidente de la plataforma Atenea y ex diputado de Vox, se está construyendo una mansión en una parcela de 1.320 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Madrid, tal como ha podido saber OKDIARIO. Aquí el metro cuadrado puede costar hasta 4.500 euros.

El ex portavoz de Vox vivirá rodeado de vecinos ilustres miembros de la jet set madrileña. A escasos metros de su futura residencia se encuentra la vivienda del príncipe Christian de Hannover y Sassa de Osma, así como la de Tamara Falcó, muy cerca de la famosa mansión que su madre, Isabel Preysler, adquirió cuando estaba casada con el ministro felipista Miguel Boyer.

También en las inmediaciones se halla la casa en la que vivió el fallecido Fernando Fernández-Tapias, vicepresidente primero del Real Madrid y ex presidente de la CEOE, lo que convierte a esta urbanización en uno de los enclaves predilectos de la alta sociedad española.

El Registro especifica que esta «casa-hotel» comprada por Iván Espinosa de los Monteros constará de tres plantas: semisótano de 88 metros cuadrados, planta baja de 300 metros cuadrados y planta alta de 88 metros cuadrados. El resto del terreno, según la documentación oficial, «queda destinado a jardín, en el que se construirá un garaje de 40 metros cuadrados». En total, 516 metros cuadrados. La anterior edificación, del año 1955, tenía 720 de superficie construida.

Puerta de Hierro

Esta zona de 237.000 metros cuadrados debe su nombre a la Puerta de Hierro, un monumento que marcaba la entrada a la zona de caza restringida de Fernando VI. El barrio ofrece residencias de lujo, chalets y villas con amplios espacios y zonas verdes, muchas con pistas de tenis y piscinas. Sus impresionantes construcciones, concentradas en la Avenida de Miraflores, albergan embajadas, residencias diplomáticas y reconocidos nombres del panorama nacional.