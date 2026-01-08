Rectificación requerida por D. Javier Tebas Medrano sobre el artículo “Así reconoce Tebas que urdió los pinchazos a Rubiales «Hay que cargárselo, y a Alejandro Blanco»”, modificado posteriormente y en el mismo día por el titular “Tebas reconoce que conocía los pinchazos contra Rubiales: «Hay que cargárselo, y a Alejandro Blanco”.

Rectificación Javier Tebas Medrano

En relación con el citado artículo publicado el día 1 de junio de 2022 en este medio digital bajo el título inicial de “Así reconoce Tebas que urdió los pinchazos a Rubiales” cuya autoría corresponde a D. Alfonso Egea y D. Alejandro Entrambasaguas, D. Javier Tebas Medrano manifiesta que no ha urdido ningún pinchazo a Rubiales, en referencia a Luis Manuel Rubiales Béjar, Presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), así como que tampoco ha participado en ninguna actividad ilegal de sustracción de datos al teléfono móvil de Luis Rubiales, y, ni mucho menos, ha reconocido nada de lo anterior. Que la grabación de la conversación privada a la que hace referencia el artículo data del pasado sábado 28 de mayo, es decir, con posterioridad a que el periódico “El Confidencial” hubiera efectuado múltiples publicaciones relativas a Luis Manuel Rubiales Béjar. Que la grabación de la conversación privada a la que hace referencia el artículo data del pasado sábado 28 de mayo, es decir, con posterioridad a que el periódico “El Confidencial” hubiera efectuado múltiples publicaciones relativas a Luis Manuel Rubiales Béjar.

Además de los extractos parciales y descontextualizados de la conversación reproducidos en el artículo publicado por este medio, en dicha conversación se habló de asuntos tales como la Supercopa, del viaje del Sr. Rubiales a Nueva York, del Juez de lo mercantil Sánchez Magro, de la venta del Córdoba, del caso Fuenlabrada, de D. David Aganzo, de la retribución por vivienda del Sr. Rubiales, y de las grabaciones efectuadas a autoridades públicas, en su mayor parte también omitidos en el artículo.

Finalmente, debe informarse que D. Javier Tebas Medrano no se coloca en cabeza de ninguna conspiración, ni está permanentemente al tanto de lo que se dice que está ocurriendo, como tampoco es responsable de las publicaciones que ningún medio de comunicación pueda efectuar, ni frente a D. Alejandro Blanco, ni frente a D. Luis Manuel Rubiales Béjar.