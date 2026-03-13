Los okupas de Marivent se ponen pasamontañas y roban material del lujoso hotel Nixe Palace de Palma

Palma vive días de creciente preocupación tras un nuevo episodio protagonizado por un grupo de okupas vinculados a la zona de Marivent. Hace unos días, varios individuos encapuchados irrumpieron en el lujoso hotel Nixe Palace, llevándose material y maquinaria valorada en varios miles de euros. La rápida actuación de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Palma permitió recuperar el botín y evitar que el robo se extendiera.

El incidente comenzó cuando los técnicos del hotel detectaron la desaparición de equipos de alto valor y avisaron de inmediato a la policía. Tras montar un operativo especial y seguir los indicios, los agentes localizaron a los sospechosos en un antiguo hotel en ruinas, usado habitualmente como refugio de okupas procedentes de la antigua cárcel vieja de Palma. La intervención se saldó sin confrontaciones físicas, y los objetos robados fueron recuperados, devolviendo la normalidad al complejo hotelero.

Este episodio se produce apenas días después de un intento de ocupación frustrado en un chalet de lujo situado a escasa distancia de la residencia oficial de verano de los Reyes de España en Marivent. El inmueble, que se encontraba en obras, parecía deshabitado, lo que llevó a los okupas a intentar acceder a su interior. Sin embargo, la vivienda contaba con un sistema de alarma plenamente operativo que alertó a vecinos y autoridades, provocando la huida inmediata de los intrusos hacia un edificio abandonado cercano.

Vecinos del entorno relataron que la pronta reacción vecinal y la presencia policial impidieron que los okupas consumaran la ocupación. “Es una zona muy tranquila y normalmente muy segura. Cuando escuchamos la alarma y vimos movimiento dentro del chalet, supimos que algo no iba bien”, comentaba uno de los residentes. Este tipo de incidentes ha reavivado la preocupación sobre la proliferación de edificios abandonados que pueden servir como refugio para okupas.

Fuentes policiales y vecinales señalan que la desocupación de la antigua prisión de Palma está motivando que los grupos de okupas busquen nuevas propiedades vacías o en reformas para ocupar. Los episodios recientes muestran cómo los intrusos están cada vez más activos en zonas exclusivas, aprovechando inmuebles vacíos o en obras.

La situación ha generado alarma en barrios tradicionalmente tranquilos, donde la presencia de okupas en Palma no solo implica riesgo de robo, sino también tensión entre residentes y autoridades. La combinación de vigilancia vecinal, sistemas de seguridad privados y rápida intervención policial se ha mostrado clave para evitar que los incidentes escalen, pero la percepción de inseguridad permanece.

Las autoridades locales han reforzado la vigilancia en las zonas más sensibles de Palma, especialmente en los alrededores del Palacio de Marivent y en los barrios con edificios abandonados. Los vecinos reclaman un seguimiento más activo de estas propiedades y la adopción de medidas preventivas que reduzcan el riesgo de ocupaciones ilegales y robos asociados. Por su parte, la Policía Local de Palma mantiene un operativo permanente de vigilancia y ha intensificado los controles sobre los inmuebles desocupados, al mismo tiempo que coordina con la ciudadanía para identificar movimientos sospechosos y prevenir nuevos incidentes.

Mientras tanto, el caso del Nixe Palace y los intentos de ocupación cercanos a Marivent evidencian un patrón preocupante. Es la búsqueda activa de refugios y viviendas vacías por parte de grupos de okupas. Esto pone en tensión la seguridad en Palma y reabre el debate sobre la gestión de los edificios abandonados en la ciudad.