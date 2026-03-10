Okupas intentan asaltar un chalet cerca del Palacio de Marivent donde veranean los Reyes de España

La tranquilidad de una de las zonas más exclusivas de Palma estuvo a punto de verse alterada por un intento de asalto que ha generado inquietud entre los vecinos del entorno del Palacio de Marivent, la residencia oficial de verano de los Reyes de España. Un grupo de okupas trató de irrumpir en un chalet de lujo situado a escasa distancia del recinto donde cada verano se instala la Familia Real, en un episodio que ha vuelto a poner el foco sobre la actividad de estos grupos en la ciudad.

Los hechos ocurrieron en una vivienda que actualmente se encuentra en obras, una circunstancia que, según apuntan fuentes vecinales, habría sido aprovechada por los intrusos para tratar de okupar el inmueble. La propiedad, un chalet de alto nivel en Palma, parecía a simple vista deshabitada debido a las reformas que se están llevando a cabo en su interior. Ese detalle habría llevado a los asaltantes a pensar que podían entrar sin ser detectados.

Sin embargo, los okupas desconocían que la vivienda contaba con un sistema de alarma plenamente operativo. Nada más acceder al interior del chalet, el sistema de seguridad se activó de inmediato, rompiendo el silencio de la zona con un ensordecedor aviso acústico que alertó a varios vecinos.

El sonido de la alarma hizo que varios residentes salieran de sus casas para comprobar qué estaba ocurriendo. En una zona donde cualquier movimiento extraño suele llamar la atención, más aún por la cercanía con el Palacio de Marivent, la reacción vecinal fue prácticamente instantánea. Algunos de ellos detectaron movimientos sospechosos dentro de la vivienda y decidieron llamar de inmediato a la central de emergencias policiales.

La respuesta fue rápida. En pocos minutos, varias dotaciones de la Policía Local de Palma se desplazaron hasta el lugar, generando una notable presencia policial en las calles del entorno. Pero cuando los agentes llegaron al chalet, los intrusos ya habían abandonado la vivienda.

Al percatarse de que la alarma del chalet había sido activada y de que varios vecinos se habían congregado en el exterior, los asaltantes optaron por huir precipitadamente para evitar ser sorprendidos dentro del inmueble. Según relatan algunos testigos, los individuos salieron del chalet con rapidez y se dirigieron hacia un edificio abandonado cercano.

Los sospechosos se refugiaron en un antiguo hotel abandonado en la calle Miquel Rosselló Alemany, una construcción que lleva años sin actividad y que, según los residentes de la zona, se ha convertido en refugio habitual de okupas y personas sin hogar. Fuentes cercanas al caso señalan que los implicados formarían parte de un grupo de okupas procedentes de la antigua cárcel vieja de Palma, un complejo abandonado que desde hace tiempo es utilizado como lugar de residencia irregular por varios grupos.

Precisamente, la situación en ese lugar podría estar detrás del aumento de intentos de ocupación en Palma. Según comentan vecinos y fuentes conocedoras del entorno, muchos de los okupas que viven en la antigua prisión estarían empezando a buscar edificios o viviendas alternativas para asaltar u okupar ante la inminente desocupación del recinto por parte del Ayuntamiento de Palma, que tiene previsto recuperar el espacio.

Este escenario habría provocado que algunos grupos estén recorriendo distintos barrios de la ciudad en busca de inmuebles vacíos, viviendas en reformas o edificios abandonados que puedan ser ocupados antes de que se produzca el desalojo definitivo de la antigua cárcel. El intento frustrado cerca del Palacio de Marivent ha generado una notable preocupación entre los residentes de la zona, que consideran especialmente llamativo que un episodio así haya ocurrido tan cerca de uno de los lugares más vigilados de la isla.

«Es una zona muy tranquila y normalmente muy segura. Cuando escuchamos la alarma y vimos movimiento en el chalet, supimos que algo no iba bien”, comentaba uno de los vecinos que presenció la escena. Otros residentes coinciden en que la rápida reacción vecinal, junto con la presencia del sistema de seguridad del chalet, fueron claves para evitar que la ocupación llegara a materializarse.

Finalmente, el intento de okupación del chalet de lujo en Palma quedó frustrado gracias a la activación de la alarma, la colaboración ciudadana y la rápida actuación de la Policía Local de Palma. Esta desplegó varias patrullas en el entorno para tratar de localizar a los sospechosos y evitar que pudieran intentar ocupar otras viviendas cercanas.

El incidente, aunque no llegó a consumarse, ha reavivado el debate entre los vecinos sobre la presencia de edificios abandonados en Palma de Mallorca y el riesgo de que estos espacios se conviertan en refugio para grupos de okupas que buscan nuevas viviendas donde instalarse. Mientras tanto, las autoridades mantienen la vigilancia en la zona y no descartan nuevas actuaciones relacionadas con este caso.