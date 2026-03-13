El Govern acabará de pagar en julio las cuotas por el Palma Arena y después dedicará el dinero al deporte

Durante una comisión parlamentaria se ha debatido este jueves una Proposición No de Ley (PNL), defendida por la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon, que planteaba la posibilidad de que los recursos liberados del Palma Arena se destinaran al deporte de base, a la cohesión social y al mantenimiento de instalaciones públicas.

La iniciativa, que ha sido aprobada de forma parcial y a la que solo se han opuesto de forma total los diputados de Vox, ha permitido instar al Govern a asignar de manera finalista los recursos económicos liberados una vez liquidada la última cuota de la financiación del Palma Arena a la Fundación Balear del Deporte.

También a destinar los recursos económicos liberados a acciones en materia deportiva y a mejorar las instalaciones del Centro de Tecnificación y el Velódromo Illes Balears.

Los votos en contra del PP, que a las anteriores propuestas había dado su visto bueno, han impedido que salieran adelante otros puntos en los que se planteaba destinar estos recursos a campañas contra la violencia en el deporte o a programas de inclusión social, así como que se distribuyeran entre los municipios priorizando a aquellos que tienen déficit de infraestructuras o barrios vulnerables.

Més, en un comunicado, se ha congratulado de haber logrado que el PP se haya comprometido a destinar los recursos liberados del Palma Arena una vez se liquide la última cuota de financiación, prevista para el próximo mes de julio.

Después de años en los que el Palma Arena ha supuesto una «carga financiera superior a los 2,7 millones de euros anuales», Ramon ha celebrado que su iniciativa permita «convertir una herencia de mala gestión en una oportunidad de retorno social».

El Govern tiene previsto abonar el próximo 13 de julio la última cuota correspondiente a la financiación del velódromo palmesano, envuelto en varios casos de corrupción ligados a la legislatura de Jaume Matas como presidente del Govern balear.