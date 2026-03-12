Bono se reunió con Ábalos en su lujoso despacho de Madrid 9 días después de que Sánchez destituyera al valenciano

El ex ministro de Defensa y ex presidente del Congreso José Bono se reunió con José Luis Ábalos en su lujoso despacho de la calle Zurbarán (Madrid), nueve días después de su destitución como ministro de Transportes. Así se desprende de los mensajes intercambiados entre Ábalos y José Bono a los que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO.

Era el 12 de julio de 2021 cuando Pedro Sánchez decidió despojar a José Luis Ábalos de todos sus cargos. El presidente le destituyó como ministro de Transportes y como secretario de Organización del PSOE con la excusa de que quería hacer una remodelación del Gobierno tras la crisis del coronavirus.

Ábalos pasó de ser todo a nada en el partido y en el Gobierno, pero algunos ex altos dirigentes socialistas le seguían escribiendo. Entre ellos se encontraba José Bono, con quien Ábalos hablaba con frecuencia los meses anteriores.

Bono le pedía enviarle notas al ministerio para un favor y también buscaba encontrarse personalmente con él. Prueba de ello son los whatsapp que le envió el 21 de julio de 2021 a las 19:49 horas. «Hola José Luis. ¿Confirmas mañana nuestro café a las 11:00 de la mañana? ¿Dónde?», le escribió Bono, a lo que Ábalos contestó: «Sí. ¿En tu despacho?».

Al cuarto de hora de recibir este mensaje, José Bono le llamó por teléfono. Ábalos no le cogió, por lo que decidió escribirle a las 20:39 horas: «Ok. A las 11 en calle Zurbarán, 20, cuarto izquierda, ¿Ok?». Ábalos respondió: «Ok».

La oficina de 2 millones de José Bono

José Bono le citó en su lujosa oficina a un paso del Paseo de la Castellana (Madrid). El ex ministro del PSOE tenía su despacho en un palacete histórico en el barrio de Almagro, una de las zonas más caras de Madrid donde están el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado, entre otros organismos.

La espectacular oficina de José Bono era un piso que se presenta en el mercado con una valoración estimada de entre 1.354.000 euros y 2.173.000 euros, lo que lo sitúa como una de las propiedades más destacadas de la zona. Al ser la cuarta planta, su piso era de los más caros del edificio.

El inmueble cuenta con una superficie construida total de 302 metros cuadrados, de los cuales 278 m² corresponden a la vivienda privativa y 24 m² a zonas y elementos comunes del edificio. En cuanto a su distribución interior, el piso dispone de cinco habitaciones y cuatro baños completos.

El edificio fue construido en el año 1944 y destaca por su calidad de construcción catalogada como buena, lo que habla de la solidez y el cuidado con el que fue edificado. A pesar de su antigüedad, el inmueble conserva toda la distinción arquitectónica característica de los edificios de la época dorada del Madrid residencial más exclusivo.

José Bono lleva años trabajando en negocios del sector privado tras dejar la política. Abogado de profesión, Bono se dedica a la administración de empresas e inversiones y mantiene una amplia agenda de contactos fraguada, en parte, gracias a su actividad política.