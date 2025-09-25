Aldama y el líder de Desokupa arropan a Espinosa de los Monteros en el estreno de Atenea: «Es un amigo»

El ex diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros presentó la Fundación Atenea en un acto celebrado en Madrid y al que acudieron, entre otros, el diputado y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, la ex portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Inés Cañizares, el ex diputado de Vox por Badajoz, Víctor Sánchez Del Real, el ex secretario de Organización de Ciudadanos Fran Hervías o el cofundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras.

Cake Minuesa se pasó por el acto de presentación y comprobó con sorpresa que el empresario Víctor de Aldama y el líder de Desokupa, Dani Esteve, también acudieron a arropar a Espinosa de los Monteros.

Ambos reconocieron al reportero de OKDIARIO que fueron al Colegio de Arquitectos de Madrid, donde se celebró la presentación de la Fundación Atenea, para «apoyar a un amigo, a Iván».

A la pregunta de Cake de si habría que darle la inmunidad a Aldama por entregar a José Luis Rodríguez Zapatero, el empresario fue contundente: «Bueno, eso ya lo dijo Bolaños. Que a quien colaborara habría que darle inmunidad. Vamos a ver si cumple su palabra porque hasta ahora no está cumpliendo nada».

Víctor de Aldama aseguró a Cake Minuesa que tanto José Luis Rodríguez Zapatero como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberían estar en el banquillo siendo juzgados: «No uno. Los dos».