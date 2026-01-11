Ha nacido una cría de este animal en peligro crítico de extinción en un zoo de Madrid, un giro radical para el que la ciencia no encuentra explicación. Estaremos pendientes de una serie de elementos que, sin duda alguna habrá llegado el momento de ver las cosas desde otro punto de vista con ciertas novedades que pueden acabar siendo en una serie de elementos que serán esenciales. La propia naturaleza puede darnos más cambios que pueden acabar siendo esenciales.

No da crédito la ciencia

Una cría de un animal en peligro de extinción ha nacido en el zoo de Madrid

Tal y como explican los expertos del zoo de Madrid: «El pasado 9 de julio nació una cría de Gorila (Gorilla gorilla gorilla) en el Zoo Aquarium de Madrid. Se trata de un macho que al nacer pesó aproximadamente un kilo y medio. La cría es hijo de Malabo, un macho de 19 años de edad y de Yangu, una hembra de 13 años, que llegó al Zoo de Madrid hace poco más de un año. Para Yangu es su primera cría, mientras Malabo tiene otros dos hijos, Gwet y Gaya, nacidos de su unión con Gorka. Tras superar su primer mes de vida, el pequeño pesa unos 2,5 kilos y es alimentado por su madre cada 5 ó 6 horas. La leche materna será su alimentación exclusiva hasta el año y medio, momento en el que comenzará a tomar frutas y verduras. Con este nacimiento, son 8 los ejemplares que forman la familia de gorilas del Zoo, 1 macho, 4 hembras y 3 crías. En estos momentos, tanto por el número de animales como por el parentesco entre ellos, los visitantes pueden contemplar las características más notables de la organización social de este primate, reconocido como uno de los más inteligentes. Los gorilas viven en harenes de un macho, espalda plateada, y varias hembras. En la instalación de gorilas del Zoo de Madrid serían Malabo, macho dominante y cuatro hembras adultas: Banga, Gorka, Coco y Yangu».

Siguiendo con la misma explicación: «Este nacimiento se produce dentro del Programa Europeo de Cría y Conservación de esta especie (EEP) en el que el Zoo de Madrid participa. Los programas EEP aúnan esfuerzos para conservar especies amenazadas como el gorila que está en grave peligro de extinción. En las instituciones zoológicas europeas tan solo viven unos 400 ejemplares.

Según la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) la situación de esta especie esta considerada como critica. Las mayores amenazas que sufren estos animales son la destrucción de su hábitat, la deforestación y la caza furtiva.

En estos momentos se está buscando nombre para el pequeño, teniendo en cuenta que es costumbre que el nombre de las crías comience por la inicial del nombre de su madre con el fin de facilitar la rápida identificación de las líneas familiares».