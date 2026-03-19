Importante aviso de los sismólogos: los terremotos están «caminando» por la falla de Mármara directos hacia Estambul

Estambul está en el punto de mida de los sismólogos que lanzan un importante aviso ante el avance de los terremotos por la falla de Mármara. La manera en la que descubriremos este plus de buenas sensaciones que tenemos por delante, puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que estábamos viviendo, un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Es hora de conocer lo que nos está esperando en un futuro que puede convertirse en la antesala de algo más. Con algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Es hora de saber qué es lo que nos puede esperar con un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos hará poner en riesgo uno de los territorios más poblados y en riesgo de terremoto.

El aviso de los sismólogos

Los sismólogos han realizado un importante aviso, que puede convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Con lo cual, habrá llegado el momento de poner en práctica una serie de elementos que van de la mano.

Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. El riesgo de terremotos puede acabar siendo lo que nos hará conocer en primera persona una serie de elementos que pueden ser claves.

Los terremotos se van moviendo y pueden acabar siendo un problema para muchos. En especial en estos tiempos en los que predecirlos correctamente puede salvar muchas vidas. Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle cuenta.

Este aviso puede cambiarlo todo, en especial en estos días en los que realmente cada señal puede ayudarnos a predecir un cambio que podría salvar vidas. Algo está cambiando en esta falla que apunta directamente hacía Estambul.

Los terremotos están «caminando» por la falla de Mármara directos hacia Estambul

Una afirmación que puede resultar del todo inesperada, pero en cierta manera estaremos ante una situación que puede cambiarlo todo, en estos días en los que cada detalle cuenta y podemos tener que luchar contra un elemento que llega de lejos. Un importante terremoto podría estar gestándose en las profundidades de este lugar.

Tal y como nos explican los expertos de Schitechdaily: «En abril de 2025, la principal falla de Mármara bajo el Mar de Mármara en el noroeste de Turquía experimentó su terremoto más fuerte en más de sesenta años. Los investigadores ahora han examinado el evento en detalle utilizando casi dos décadas de observaciones sísmicas. Sus hallazgos, publicados en Science, provienen de un equipo dirigido por el Prof. Dr. Patricia Martínez-Garzón del Centro GFZ Helmholtz de Geociencias en Potsdam, Alemania. Al estudiar el comportamiento de ruptura y la actividad de réplica en múltiples escalas de tiempo, los científicos identificaron una secuencia de terremotos mayor que magnitud 5 que ha progresado constantemente hacia el este a lo largo de la falla durante aproximadamente los últimos quince años. Estos terremotos han afectado tanto a las secciones que se mueven lentamente como a las secciones firmemente bloqueadas de la falla.

Los resultados ayudan a aclarar cómo se ha ido acumulando el estrés en toda la región. Debido a que la parte bloqueada restante de la falla cerca de Estambul podría producir un terremoto aún más fuerte, amenazando potencialmente la megaciudad de unos 18 millones de personas, los investigadores enfatizan la necesidad de un monitoreo continuo en tiempo real en la zona».

Siguiendo con la misma explicación: «La falla principal de Mármara (MMF) se considera la zona de falla más peligrosa en la región europea en general. Es la única sección del límite de la placa a lo largo de la Zona de Falla de Anatolia del Norte entre las placas euroasiática y Anatolia que no ha producido un gran terremoto mayor que la magnitud 7 desde 1766. Los registros históricos que se remontan a más de dos mil años muestran que los grandes terremotos en la región ocurren en promedio cada 250 años. Basándose en este patrón, los científicos creen que la falla principal de Mármara ya está tarde en su ciclo sísmico y puede estar acercándose a otra ruptura importante».