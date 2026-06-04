Mientras los multimillonarios están mandando cohetes al espacio, Gabe Newell acaba de invertir 815 millones de dólares para llevar a 130 científicos a descubrir un mundo nuevo bajo el mar

Gabe Newell (Aspen, 3 de noviembre de 1962) es un multimillonario americano que es el cofundador de Valve Corporation, una empresa de Estados Unidos que es una de las más importantes del mundo en el desarrollo de videojuegos. Este magnate ha tomado una decisión histórica para descubrir un nuevo mundo bajo el mar: ha invertido más de 800 millones de dólares en un nuevo buque que intentará cartografiar zonas de los océanos a las que nunca se ha llegado. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el plan de Gabe Newell y su nueva gran adquisición que fabricará el astillero VARD.

La misión Artemis II, que llegó a la cara oculta de Marte, ha vuelto a convertir en tendencia las investigaciones espaciales y la posibilidad de llegar a zonas del espacio donde nunca antes se había llegado. Mientras muchos investigadores siguen intentando descubrir nuevos huecos en el sistema solar, otros también miran hacia abajo y ponen el foco en los mares para intentar buscar un nuevo mundo bajo los océanos. Uno de ellos es Gabe Newell, el multimillonario que ha hecho una adquisición histórica para investigar lo que hay bajo las aguas.

El magnate americano, a través de la organización de investigación marina Inkfish, ha invertido alrededor de 815 millones de dólares (casi 700 millones de euros) para construir un nuevo buque que tenga capacidad para cartografiar zonas de los océanos a las que nunca se ha llegado. Todo con el objetivo de acceder a un nuevo mundo debajo del mar con una de las mayores bestias marinas que jamás se han construido. Se espera que este buque esté terminado para el año 2030.

La misión de Gabe Newell en los océanos

El astillero noruego VARD será el encargado de construir este nuevo buque y por ello ha emitido un comunicado de prensa en el que anuncia la firma de un contrato con Inkfish para el buque de investigación de aguas profundas más importante del mundo. Este también es el contrato más alto de la historia de este astillero, que ya está manos a la obra para construir este buque.

«VARD, filial del Grupo Fincantieri y uno de los principales diseñadores y constructores navales a nivel mundial de buques especializados, se complace en anunciar la firma de un contrato con la organización de investigación internacional Inkfish para el diseño y la construcción de un innovador buque de investigación del modelo VARD 9 42», informa el grupo VARD en un comunicado en el que también deja claro que «este es el mayor pedido jamás realizado por VARD para un solo buque, así como el mayor pedido de este tipo para cualquier astillero noruego».

Este buque de investigación financiado por Gabe Newell se llamará RV11000 y tendrá 162 metros de eslora y 28 metros de manga. Además, tendrá capacidad para transportar a 130 tripulantes y científicos. También incorporará dos sumergibles y un sistema de elevación de 15.000 metros para poder cartografiar zonas del océano que nunca se han visto. «El RV11000 es un buque de investigación hecho a medida, diseñado para el mapeo del fondo marino, operaciones con muestreadores de sedimentos, manejo y apoyo de submarinos y operaciones con ROV a profundidades de hasta 11.000 metros», dice el grupo VARD. Además, «el RV11000 contará con la mayor instalación de baterías jamás montada en un barco, lo que permitirá 12 horas de operaciones científicas silenciosas durante el submarino».

«El RV11000 no es un buque de investigación cualquiera; representa un nuevo nivel de ambición en la exploración de las profundidades marinas. Ningún otro buque ha combinado una gama tan amplia de tecnologías de vanguardia en una sola plataforma dedicada a operar en las zonas más profundas del océano», informó Rune Rødset, vicepresidente senior de ventas y marketing de VARD, en el comunicado emitido por el astillero.