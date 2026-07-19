Mientras España sigue apostando por el diésel, Ferran Torres conduce un Cupra de 272 CV con etiqueta CERO

Ferran Torres se ha consolidado como una de las piezas importantes de la Selección Española de cara al Mundial. El delantero valenciano destaca por su velocidad, su capacidad para jugar en varias posiciones del ataque y su capacidad goleadora, cualidades que le han convertido en un habitual en las convocatorias de Luis de la Fuente. De cara a la gran final del Mundial frente a Argentina, que se disputa este domingo, se espera que vuelva a ser una de las principales amenazas ofensivas de España y aporte desequilibrio, movilidad y gol en busca del título.

Ferran Torres conduce un Cupra

Fuera de los terrenos de juego, Ferran Torres no es un loco de los coches, de hecho, ha confesado en varias ocasiones que no le gusta conducir y prefiere ocupar el hueco de copiloto y que le lleven. A pesar de ello, el futbolista del FC Barcelona tiene en su garaje un Cupra León VZ e-HYBRID de 272 CV.

El Cupra León VZ está diseñado y desarrollado en Barcelona, en la sede de la marca en Martorell, donde también se fabricará con una serie limitada de solo 1.500 unidades. Construido sobre la plataforma MQB Evo, el chasis se ha ajustado para adaptarse a las credenciales deportivas del León. La combinación del eje McPherson delantero y el eje multibrazo trasero garantiza un gran equilibrio entre agilidad y confort, con muelles y amortiguadores calibrados para sus necesidades específicas.

La dirección deportiva ofrece una respuesta rápida y precisa, mientras que el control de chasis adaptativo (DCC) realiza ajustes en milisegundos sobre la firmeza de los amortiguadores para adaptarse a las condiciones cambiantes de la carretera. Los conductores pueden adaptar el perfil del chasis a sus preferencias, lo que les permite disfrutar de una experiencia más personalizada y conectada con el coche.

Las prestaciones van todavía más lejos gracias a una velocidad máxima limitada de 270 km/h, que sitúa al CUPRA León VZ en la élite de los hatchbacks deportivos. También es rápido acelerando desde parado, ya que alcanza los 100 km/h en solo 5,4 segundos.

La potencia de frenada es igualmente importante. Por ello, este León cuenta con frenos Akebono con pinzas de 6 pistones y discos delanteros ventilados y perforados, que proporcionan la máxima confianza y precisión al usuario en cualquier situación. La experiencia inmersiva se ve reforzada por la cuádruple salida de escape con acabado Copper, que generan el característico sonido emocional de Cupra, una evocadora banda sonora que refleja el carácter dinámico del coche.

En el interior, el puesto de conducción refleja la filosofía de diseño de CUPRA. Los acabados en cromado oscuro, incluidos los mandos satélites, añaden un toque sofisticado y discreto a la vez.

La vida de Ferran Torres

Ferran Torres, jugador del FC Barcelona y de la Selección Española, es uno de los jugadores que ha ganado más relevancia desde que llegó Hansi Flick. El futbolista valenciano que milita actualmente en el conjunto azulgrana se ha convertido en una pieza vital para el técnico alemán a base de goles y actuaciones. Un futbolista total que sigue rompiendo barreras en su carrer profeisonal tanto en su club como para su país.