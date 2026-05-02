Todo sobre Ferran Torres: su edad, pareja y los goles que ha marcado con España y el Barcelona

Ferran Torres, jugador del FC Barcelona y de la Selección Española, es uno de los jugadores que ha ganado más relevancia desde que llegó Hansi Flick. El futbolista valenciano que milita actualmente en el conjunto azulgrana se ha convertido en una pieza vital para el técnico alemán a base de goles y actuaciones. Un futbolista total que sigue rompiendo barreras en su carrer profeisonal tanto en su club como para su país.

Dónde nació Ferran Torres

Ferran Torres nació el 29 de febrero del año 2000 en la localidad valenciana de Foyos. Actualmente tiene 24 años y mucho futuro por delante, por lo que de seguir a este nivel seguirá sumando un gran número de internacionalidades. Foyos, ubicado en la comarca de Huerta Norte, es un minicipio que tiene algo menos de 8.000 habitantes según el censo realizado en 2023.

Dónde vive Ferran Torres

Actualmente, Ferran Torres vive en Barcelona, ya que milita en el equipo azulgrana. El extremo nacido en Foyos, vivió en Valencia durante su infancia y su primera etapa como profesional para posteriormente mudarse a Mánchester, donde defendió los colores del City. Tras un año y medio en Inglaterra volvió a España y ahora reside en la Ciudad Condal.

Dónde juega Ferran Torres

Actualmente, Ferran Torres es futbolista del Barcelona. El extremo se crio en la cantera del Valencia, ya que se incorporó a los filiales del cuadro che con apenas 6 años. Desde entonces fue creciendo y escalando categorías hasta debutar con el primer equipo. Despuntó en Mestalla y una serie de problemas al no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato, acabó saliendo a cambio de 25 millones de euros con destino al Manchester City.

En la Premier League también comenzó bastante bien, pero sólo estuvo en el Manchester City durante una temporada y media, habiendo jugado un total de 43 partidos y anotando 16 goles. Por culpa de las lesiones perdió el puesto como titular y en enero de 2022 cambiaría de aires después de que el Barcelona pagase 55 millones por su fichaje.

En el club azulgrana no es titular indiscutible, aunque es habitual verle ejerciendo como jugador clave. Su polivalencia le ha permitido actuar en ocasiones como delantero centro, ya que con Hansi Flick ha logrado quitarle muchas titularidades a Robert Lewandowski y aprovechando cuando Raphinha ha estado lesionado.

Quién es la novia de Ferran Torres

Actualmente no se conoce si Ferran Torres tiene novia o no, pero su relación más sonada fue la que inició en febrero de 2022 con Sira Martínez, la hija de Luis Enrique, el que era seleccionador nacional de España en esos momentos. En junio de 2023 se conoció la noticia de la ruptura entre ambos y desde entonces se desconoce si el extremo del Barcelona ha vuelto a encontrar el amor. Actualmente, se rumorea que tiene un romance con Lucía Domenech, un perfil no conocido públicamente.

Qué número tiene en el Barcelona

Ferran Torres luce en el Barcelona el dorsal ‘7’, un número muy importante en el mundo del fútbol. En la selección española viste en su camiseta el ’11’ desde la Eurocopa 2024, aunque no se sabe si querrá un cambio con la Real Federación Española de Fútbol a las puertas del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Por qué le dicen tiburón

En los últimos meses hemos empezado a escuchar cómo a Ferran Torres le empiezan a poner ese mote de tiburón. El motivo se debe al cambio de mentalidad que ha sufrido el futbolista del Barcelona y el ex del Valencia o Manchester City ha asegurado que le gusta ese apodo, pero que siempre ha tenido esa ambición, salvo que lo único diferente ahora es que la está llevando a cabo sobre el terreno de juego.

Relación con Luis Enrique

Como ya hemos mencionado, Ferran Torres mantenía una relación fuera de los terrenos de juego con Luis Enrique porque el futbolista era la pareja de Sira Martínez, la hija del actual entrenador del PSG. Pese a la ruptura sentimental, el extremo azulgrana ha desvelado que el asturiano siempre llevó con normalidad la situación y ha comentado que «es una persona espectacular», llegando a asegurar que es el entrenador que más le ha marcado hasta el momento.

Goles con España

Ferran Torres es uno de los futbolistas que irá a la Eurocopa 2024 de Alemania que más partidos ha disputado con la selección española. El futbolista valenciano ha disputado 55 encuentros defendiendo la elástica del combinado nacional y ha logrado un total de 23 goles. El primero lo logró en la UEFA Nations League contra Ucrania y el último lo logró frente a Georgia el pasado mes de noviembre en uun partido clasificatorio para el próximo Mundial.