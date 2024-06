¿Qué partidos se pueden ver en directo gratis por TVE de la Eurocopa 2024?

TVE será la televisión encargada de retransmitir los partidos de la Eurocopa en España. La cadena pública volverá a ofrecer 20 años después el campeonato de Europa que se disputará entre el 14 de junio y 14 de julio en Alemania. Juan Carlos Rivero liderará el equipo de TVE que ofrecerá los 51 partidos de la Eurocopa en sus distintos canales. Por La1 se verá en exclusiva los partidos de la selección española además del Alemania-Escocia que abrirá el torneo así como los más importantes de la fase final.

La Eurocopa 2024 arranca este viernes 14 de junio con el partido que disputarán Alemania y Escocia en el Allianz Arena de Múnich. La selección anfitriona será la encargada de inaugurar un campeonato que finaliza el próximo 14 de julio con la gran final que se disputará en el Olímpico de Berlín. En este duelo espera estar una selección española que pondrá rumbo a tierras bávaras con el objetivo de repetir éxitos, tal y como sucedió en la Liga de las Naciones el pasado verano.

En España la Eurocopa se podrá ver en TVE, que será la encargada de retransmitir el torneo 20 años después de la última vez que tuvo los derechos del campeonato, que fue en el pasado año 2004 en Portugal con la victoria por sorpresa de Grecia. Ahora, la cadena pública vuelve a televisar la Eurocopa y por ello pondrá a disposición de todos los españoles los 51 partidos del torneo.

Los partidos de la Eurocopa en TVE

TVE dará la Eurocopa al completo a través de sus tres canales, La1, La2 y Teledeporte. La cadena pública reservará para su primer canal todos los partidos de la selección española, la jornada inaugural del viernes 14 de junio y los partidos más importantes de la fase de grupos incluyendo la final que se disputará en el Olímpico de Berlín el próximo 14 de julio.

El resto de los 51 partidos del torneo se podrán ver tanto por La2, segunda cadena del ente público como por Teledeporte. TVE también pondrá a disposición de los ciudadanos su web, RTVE.es, en el que se podrán ver todos los partidos tanto en directo como en diferido.

TVE vuelve a retransmitir una Eurocopa 20 años después y por ello realizará uno de los mejores despliegues de su historia para poder ofrecer todos los partidos del campeonato. Además también contarán con programas especiales desde el lugar de concentración de España durante la Eurocopa, que estará en Der Öschberghof, ubicado en la localidad de Donaueschingen, al sur de Alemania en la zona conocida como la selva negra.

Juan Carlos Rivero lidera a TVE durante la Eurocopa

TVE presentó en los últimos días su equipo para la Eurocopa que volverá estará liderado por Juan Carlos Rivero en la narración de los partidos más importantes del torneo. Después de varios meses apartado de los partidos de la selección, el reconocido periodista lleva varios partidos poniendo voz tanto a los duelos de la Copa del Rey como a los amistosos y partidos de clasificación del combinado nacional.

Juan Carlos Rivero estará al frente de la retransmisión de los partidos de España en TVE y liderará un grupo formado otros ex jugadores como Mario Suárez, David Figueira, Chapi Ferrer, Paco Caro y Carlos Marchena, Paco Grande, Alicia Arévalo y Albert Font. En los comentarios técnicos estarán tres jugadoras internacionales con España (Verónica Boquete, Vicky Losada y Myriam Diéguez) además de Carlos Marañón y Alberto Garcia.

Juan Carlos Rivero volverá a narrar los partidos de la selección española en una gran cita después de ser apartado de los partidos de la selección tras el Mundial de Qatar después 14 años poniendo voz a la selección. El periodista regresó a la cabina de retransmisión coincidiendo con los amistoso contra Colombia y Brasil del pasado mes de marzo y este verano estará en la Eurocopa.

Rivero ha sido tendencia durante los últimos meses por su particular forma de narrar y sus despistes durante los partidos de la Copa del Rey ofrecidos por TVE. Sobre las críticas recibidas en los duelos de la competición copera también habló en su día en una entrevista concedida en Radio Marca.

«Sí, yo tengo una comunidad detrás. Esto es como esos personajes que cada vez que dicen algo son trending topic y hay dos mil millones de comentarios. No pasa nada. Si hay gente pendiente, pues muy bien. Yo hago poco caso. No veo ni un solo mensaje, ni una sola mención en Twitter porque hace tiempo que dejé de hacerlo. Sólo a veces leo la última cuando las paso todas», dijo en su día.

«El otro día, por ejemplo, vi una que decía que estaba llamando Toquero a a Guruzeta. Sí, hombre claro. Otra, que no respeté en el Metropolitano el minuto de silencio por Griffa, el socio número 5 y el hijo de Vicente Calderón. Cosa que es mentira, pero mentira gorda. Es que no me interesa porque no me aporta nada positivo. Ya te digo, hay una comunidad detrás, que si se entretiene y hace terapia… pues nada, que les vaya bien. Me parece estupendo, pero a mí no me afecta y, sobre todo, no me interesa», concluyó sobre las críticas que recibe en las redes sociales.