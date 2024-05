La estrella del fútbol femenino que comentará la Eurocopa junto a Juan Carlos Rivero

La Eurocopa que se celebra este verano en Alemania ya se vislumbra en el horizonte y ya resta menos de un mes para que arranque el torneo en el que España volverá a intentar reinar en Europa. El torneo que se celebra entre el 14 de junio y el próximo 14 de julio se podrá ver a través de TVE y por ello la cadena pública ha hecho un último fichaje para el equipo liderado por Juan Carlos Rivero.

El próximo sábado 14 de junio arranca la Eurocopa con el Alemania-Escocia que se disputará en Múnich y desde tierras bávaras ya lo tienen todo preparado para acoger durante un mes la gran fiesta del fútbol europeo. El turno de España será el domingo 15 del mismo mes ante Italia y TVE prepara este duelo con un gran despliegue liderado por Juan Carlos Rivero, que se encargará de narrar los partidos de la selección española después de ser apartado durante un tiempo.

A pesar de las críticas recibidas en los últimos partidos de la selección y en la Copa del Rey, la cadena pública apostará por su peculiar narración para los partidos de España en la competición que se celebra en Alemania. También narrará los partidos más importantes del torneo que ofrezca La1.

El popular periodista no estará sólo durante la retransmisión de los partidos y una de las figuras que le acompañará será Vero Boquete, estrella del fútbol femenino que comentará los partidos de la selección durante este verano aportando comentarios técnicos como ya hizo en su día en el Mundial femenino de Australia.

Vero Boquete estará junto a Rivero

Según adelantó Relevo, Vero Boquete formará parte del equipo de comentaristas técnicos de TVE durante la Eurocopa y se convertirá de esta manera en la primera mujer en estar en la retransmisión en los partidos de la selección española. Durante este último tiempo también ha comentado partidos en Radio Marca o Movistar.

Vero Boquete ha sido una de las pioneras del fútbol femenino en España antes de la consecución del mundial conquistado en Australia el pasado verano. Es más, ya estuvo comentando los partidos del campeonato del mundo haciéndose viral por unos comentarios con cierto ventajismo contra Jorge Vilda la noche en la que España cayó goleada ante Japón (4-0) en el partido de la fase de grupos.

«Faltan futbolistas que deberían estar aquí y no están», dijo a micrófono abierto refiriéndose a las rebeldes que decidieron no acudir a la cita por su enemistad con el seleccionador que a la postre acabó proclamándose campeón del mundo con el combinado femenino.

Vero Boquete, de 37 años, actualmente apura sus últimos días como futbolista en las filas de la Fiorentina, con la que se ha conseguido clasificar para la próxima edición de la Champions League. Durante su dilatada trayectoria ha jugado en el Zaragoza o Espanyol antes de dar el salto a Estados Unidos para jugar en Buffalo, Philadelphia o Portland. Después regresó a Europa para jugar en el Frankfurt, Bayern de Múnich o PSG. Tras un paso por China y otro regreso a Estados Unidos, ha jugado las últimas temporadas en Italia en las filas de Milan y Fiorentina.

Rivero estará en la Eurocopa

Juan Carlos Rivero volverá a ser la voz oficial de la selección española en TVE en un gran evento. Hay que recordar que el reconocido periodista fue apartado en su día de los partidos del combinado nacional siendo sustituido por David Figueira, que hasta la fecha se encargaba de la información en Catalunya.

Tras narrar los partidos de España entre 2007 y 2023, Rivero estuvo varios meses apartados de la selección sin un motivo aparente pero ahora la cadena pública recuperará al narrador para los partidos que dispute el combinado de Luis de la Fuente durante la Eurocopa de Alemania.

Juan Carlos Rivero se ha convertido en tendencia durante la Copa del Rey por su estilo particular de narrar los partidos y por algún fallo que la opinión pública le ha penalizado a través de las redes sociales. «Sí, yo tengo una comunidad detrás. Esto es como esos personajes que cada vez que dicen algo son trending topic y hay dos mil millones de comentarios. No pasa nada. Si hay gente pendiente, pues muy bien. Yo hago poco caso. No veo ni un solo mensaje, ni una sola mención en Twitter porque hace tiempo que dejé de hacerlo. Sólo a veces leo la última cuando las paso todas», dijo en su día sobre como suele encajar las críticas en una entrevista concedida en Radio Marca.

Entre el próximo 14 de junio y 14 de julio, Juan Carlos Rivero todo hace indicar que volverá a ser tendencia durante la Eurocopa de Alemania y especialmente en los partidos de la selección.