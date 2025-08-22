Sánchez moviliza el Falcon para apurar el fin de semana en La Mareta tras visitar los fuegos de Asturias

Pedro Sánchez ha visitado este viernes por la mañana las zonas más afectadas por los incendios de Asturias. Tras finalizar la visita, Sánchez ha regresado de inmediato a Lanzarote para apurar sus últimos días de vacaciones en la Residencia Real de La Mareta. Está previsto que el presidente del Gobierno finalice su tiempo de descanso este fin de semana, pues el próximo martes se celebrará ya la primera reunión del Consejo de Ministros de vuelta del verano.

El dirigente socialista ha volado a Lanzarote desde León en el avión oficial Falcon. Este viaje a Canarias obliga a la aeronave a regresar de vuelta, vacía, a Madrid. En los próximos días tendrá que realizar el mismo trayecto para recoger a Sánchez y a su familia y llevarles de vuelta a La Moncloa.

El jefe del Ejecutivo ha repetido la misma operativa en todos sus viajes a la Península de la última semana para visitar las zonas arrasadas por los incendios. El pasado domingo, Sánchez se desplazó a Orense y León. El martes visitó Cáceres y Zamora. Tras estas visitas, viajó de vuelta a La Mareta.

Falcon y dos Super Puma

En estos viajes, Sánchez moviliza dos helicópteros Super Puma, además del Falcon. El uso de todas estas aeronaves implica un notable efecto contaminante al medio ambiente, precisamente, cuando el socialista apunta al cambio climático como principal factor causante de los agresivos fuegos que han arrasado más de 400.000 hectáreas. En la semana crítica de los incendios también se denunció la falta de helicópteros para combatir las llamas.

Según ha podido constatar OKDIARIO a partir del rastro de estas aeronaves del Ejército del Aire en plataformas de registro de vuelos, Sánchez desplazó el domingo dos Super Puma hasta Vigo (donde aterrizó el Falcon desde Lanzarote), que luego usó para ir a Orense y Villablino, e hizo lo propio el martes con estos helicópteros que viajaron de Madrid (en vacío) a Salamanca y pararon también León para la visita del presidente a Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora). Este viernes, los Super Puma trasladaron al presidente desde León a Asturias.

Ello, pese a que en sus últimas comparecencias, insiste en la «emergencia climática» como gran desafío. Este viernes, tras visitar el Puesto de Mando Avanzado de Degaña, Sánchez anunció la creación de una comisión interministerial de cambio climático para afrontar esta emergencia que ya fue constituida en 2011, y renombrada por su propio Gobierno en 2018.

«Asturias no había vivido nunca temperaturas de más de 40 grados. La emergencia climática avanza de manera acelerada. Hay que volver a redefinir la mitigación y la adaptación al cambio climático. Somos todos los afectados», enfatizó el socialista quien, en sus intervenciones, elude la autocrítica y tampoco hace mención a la intencionalidad de los incendios.

Toda su familia en La Mareta

El jefe del Ejecutivo ha pasado este verano recluido en La Mareta, reduciendo al máximo sus apariciones públicas. Al contrario de otros años, cuando era habitual verle en mercadillos o restaurantes típicos, ha evitado las salidas.

OKDIARIO pudo captar las primeras imágenes de Sánchez en el interior de La Mareta mientras arreciaban las críticas por su ausencia en la crisis de los incendios. El socialista ha estado acompañado en este palacio, propiedad de Patrimonio Nacional, por su familia casi al completo.

Como ha ido revelando también este periódico, además de su mujer Begoña Gómez y sus hijas, han disfrutado de La Mareta los padres del presidente -Pedro y Magdalena- y el hermano de Gómez, Miguel Ángel, con su esposa.