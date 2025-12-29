Muere Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid, a los 91 años

El ex futbolista Enrique Collar, leyenda del Atlético de Madrid, ha fallecido a los 91 años de edad este lunes 29 de diciembre, según informó el club rojiblanco en un extenso comunicado.

Campeón de una Liga, tres Copas y una Recopa de Europa defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid, Collar fue capitán rojiblanco durante diez años (1960-1969), un hito en la historia del club colchonero, según la información oficial.

Comunicado del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid se encuentra de luto por el fallecimiento de Enrique Collar, quien nos deja a los 91 años de edad.

Habilidoso extremo zurdo, jugó 470 encuentros y anotó 105 tantos como rojiblanco entre 1953 y 1969, siendo el quinto futbolista con más partidos oficiales disputados como atlético -igualado con Antoine Griezmann- y el que mayor número de años ha sido capitán del equipo: un total de diez, desde 1960 hasta 1969.

Nacido el 2 de noviembre de 1934 en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Enrique Collar dio sus primeras patadas a un balón en el Imperial CF de su tierra natal y después, ya en Madrid, en el Peña Norit. En 1949 ingresó en las categorías inferiores rojiblancas, donde su mayor éxito fue la conquista del Campeonato de España Juvenil en 1952. El 3 de noviembre de 1952, al cumplir los 18 años, firmó su primer contrato profesional con el Atlético de Madrid, para ser después cedido al Cádiz CF en la temporada 1952/53. Al concluir su cesión, volvió al club rojiblanco y debutó con el primer equipo el 13 de septiembre de 1953, en la primera jornada liguera que aquel curso arrancamos a domicilio frente al Espanyol.

Apodado ‘El Niño’, Collar militó otra vez como cedido durante la primera parte de la temporada 1954/55 en el Real Murcia, con quien marcó siete goles en once encuentros en los cuales no conoció la derrota. Así, contribuyó decisivamente al ascenso que el conjunto pimentonero lograría meses después, si bien el atacante andaluz vivió este éxito ya como rojiblanco, pues su estelar actuación en Segunda le abrió de par en par las puertas del Metropolitano en diciembre de 1954.

De esta manera arrancó un memorable periplo de quince temporadas consecutivas como atlético, para un total de dieciséis contando con la de su estreno. A lo largo de estas campañas ganó una Liga (1965/66), tres Copas (1960, 1961, 1965) y una Recopa de Europa (1962). Trofeos todos ellos que alzó como capitán del equipo, protagonizando momentos icónicos como la conquista de nuestro primer título continental, la despedida del Estadio Metropolitano y la inauguración del Estadio del Manzanares en 1966.

Junto a su inseparable amigo Joaquín Peiró formó, entre 1955 y 1962, una de las sociedades futbolísticas más brillantes en la historia del club, bautizada como ‘El Ala Infernal’. El entendimiento entre ambos fue admirable en la banda izquierda del ataque del Atlético de Madrid. Peiró desde su puesto de interior y Collar como extremo. Precisamente, ambos marcaron en el primer trofeo de Collar como atlético, la Copa de 1960, en cuya final ganamos por 3-1 al Real Madrid con ‘El Niño’ anotando el primer tanto de nuestro equipo y ‘El Galgo del Metropolitano’, el último.

Sin embargo, no solo con Peiró mostró Collar una excelente compenetración en ataque durante su prolongada carrera, pues a lo largo de década y media compartió línea de ataque con jugadores del nivel de Miguel, Escudero, Vavá, Mendonça, Jones, Ufarte o Gárate.

Internacional con España en 16 ocasiones, jugó el Mundial de 1962 en Chile, a cuyo regreso levantó la Recopa de Europa en el Neckarstadion de Stuttgart, donde derrotamos por 3-0 a la Fiorentina en el encuentro de desempate de la final, disputado el 5 de septiembre de 1962. Asimismo, participó en la fase clasificatoria de la Eurocopa de 1964, contribuyendo pues a la conquista de dicho campeonato.

Una vez concluida su etapa como atlético, y tras una temporada en el Valencia, Collar colgó las botas en 1970 y dos años después recibió un merecido homenaje en el Estadio Vicente Calderón. El 28 de mayo de 1972, la afición rojiblanca le rindió tributo en una tarde en la cual se le impuso la insignia de oro y brillantes del club y también, la medalla de plata al Mérito Deportivo de la Delegación Nacional de Deportes y Educación Física. El Bayern de Munich fue el equipo invitado para esta ocasión, en la que Collar se enfundó la rojiblanca por última vez. Igualmente, el atacante sevillano recibió un obsequio de manos de Larbi Ben Barek, con quien compartió vestuario en aquella lejana campaña 1953/54 de su estreno.

La vinculación de Enrique Collar con el club continuó durante toda su vida a través de la antigua Asociación de Veteranos, su relación con las peñas y los aficionados y, especialmente, presidiendo la Fundación del Atlético de Madrid, entre 2005 y 2011. Fueron años llenos de dedicación, trabajo y entrega, tras desempeñar de forma extraordinaria un puesto que supone una gran implicación con los actos y las labores con fines humanitarios, culturales y educadores que se realizan, año tras año, desde nuestra Fundación.

Como reconocimiento del club a su brillante trayectoria, Enrique Collar fue la imagen del carnet de socio del Atlético de Madrid de la temporada 2023/24, al igual que lo fueron en campañas anteriores tres de sus compañeros de equipo y también leyendas de nuestro club, como Gárate, Luis Aragonés y Adelardo.

Con la marcha de Enrique Collar, la familia rojiblanca pierde a un símbolo que dio todo por llevar al Atlético de Madrid a lo más alto del fútbol nacional y continental. Nuestro presidente, consejero delegado, resto de miembros del Consejo de Administración y todos los empleados queremos transmitir nuestro más sincero pésame y nos unimos al dolor de su familia y amigos. Descanse en paz.