Así es ’61’, el restaurante de la conjura del Real Madrid y que trae el glamour de Marbella a la capital

La plantilla del Real Madrid al completo se reunió en la noche del martes para una cena de conjura. Vinicius Junior publicó una imagen de los 24 futbolistas del primer equipo, sin la presencia del cuerpo técnico, en un evento al que no faltó nadie. El restaurante elegido para la conjura del equipo fue 61., local situado en el distrito de Chamberí y uno de los lugares de moda de la capital. El Grupo Mosh, asentado en Marbella con diferentes espacios, desembarcó en Madrid con la propuesta de 61., un local que combina la gastronomía con el arte y la vida nocturna y que se define como «art dinning club».

Situado, como no podía ser de otra manera, en el número 61 de la Calle Abascal, 61. ha sido sede de la cena de conjura de la primera plantilla del club merengue. Ni siquiera han faltado los lesionados Jude Bellingham, Eder Militao y Antonio Rüdiger. A pesar de su reciente llegada a Madrid, este restaurante y club nocturno se ha asentado como uno de los más exclusivos de la capital. Además de deportistas como Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ilia Topuria, rostros conocidos de la cultura como los actores Arón Piper y Ester Expósito o el cantante Ozuna ya han disfrutado de esta propuesta marbellí en la capital.

Unos nombres a los que ahora se suma la primera plantilla al completo del Real Madrid para una cena de conjura que llega en uno de los momentos clave de la temporada. Los futbolistas del club blanco han aprovechado una semana en la que únicamente disputarán un partido -el domingo en el Santiago Bernabéu ante la Real Sociedad- para reunirse en busca de unidad y compañerismo antes de comenzar su andadura en las eliminatorias de la Champions League. El próximo martes visitarán al Benfica de José Mourinho para la ida del playoff, cuyo encuentro de vuelta se disputará en Madrid el miércoles 25 de febrero.

No han trascendido más detalles de esta reunión de los futbolistas merengues, en las que no ha habido presencia de cuerpo técnico ni directiva. Los medios especializados destacan la propuesta gastronómica liderada por el chef argentino Franco Franceschini. Con un ticket medio aproximado de 100 euros, 61. ofrece platos como la milanesa de Wagyu, el lenguado Meunière y, entre los postres, destaca el Flan Abuela Nelly. El espacio del local se transforma tras la cena y brinda lo mejor del glamour marbellí, ahora en la noche madrileña.

Tras la conjura… Valdebebas

Después de la cena de conjura de la noche del martes, el Real Madrid ha regresado a los entrenamientos en la mañana del miércoles. Una sesión en la que se ha comenzado a preparar la visita de la Real Sociedad este domingo y en la que los titulares en la victoria en Mestalla han realizado trabajo específico. Por otra parte, Militao, Bellingham y Rüdiger han continuado sus respectivos procesos de recuperación