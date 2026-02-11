Génova avala que Guardiola busque la abstención del PSOE antes que repetir elecciones

La dirección nacional del Partido Popular avala que María Guardiola busque la abstención del PSOE en caso de no lograr definitivamente sellar un acuerdo con Vox. El objetivo, apuntan fuentes populares, pasa por desbloquear la investidura de la candidata del PP y evitar una repetición electoral en Extremadura.

Aunque el entendimiento con Vox continúa siendo la vía más directa para la candidata del PP, las conversaciones siguen encalladas. Un estancamiento que, por su parte, ha llevado al equipo de Guardiola a plantearse una vía alternativa que permita su investidura sin necesidad de volver a convocar a los extremeños a las urnas.

En Génova ven con buenos ojos las intenciones de su candidata en Extremadura. «Preferimos gobernar en solitario a gobernar en coalición», apuntan voces próximas al entorno del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, apostillan que, si las negociaciones con el PSOE en caso de no recibir respuesta por parte de Vox sirven para evitar una repetición electoral, «la abstención del PSOE, será bien recibida».

Ni ceder poder ni tampoco consejerías, ese es el objetivo principal de los populares extremeños. Un planteamiento, para los de Feijóo, que pasa únicamente por la abstención de otras formaciones políticas. En este caso, del PSOE.

Este miércoles, el alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha ofrecido la ayuda del PSOE a Guardiola, para sentarse a negociar en caso de que fracase el acuerdo de investidura con Vox. El edil emeritense pide que el PP tome la iniciativa y ofrezca un diálogo real al PSOE para lograr «estabilidad» en la región tras las elecciones.

Rodríguez Osuna habla de rechazar una abstención «gratis» por parte del PSOE pero sí se abre a que el PP llame a los socialistas para que ellos sean los que «pongan sus condiciones encima de la mesa para tener una gobernabilidad». El objetivo que refleja el alcalde de Mérida se basa en llegar a «un tipo de acuerdo que pudiera facilitar la gobernabilidad», aunque deja en manos de los órganos de dirección del partido la decisión de llegar a cualquier pacto.