El alcalde socialista de Mérida anima a Guardiola a negociar con el PSOE si no llega a un pacto con Vox

El alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha ofrecido la ayuda del PSOE al Partido Popular y a su líder en Extremadura, María Guardiola, para sentarse a negociar en caso de que fracase el acuerdo de investidura con Vox. El edil emeritense pide que el PP tome la iniciativa y ofrezca un diálogo real al PSOE para lograr «estabilidad» en la región tras las elecciones.

Rodríguez Osuna habla de rechazar una abstención «gratis» por parte del PSOE pero sí se abre a que el PP llame a los socialistas para que ellos sean los que «pongan sus condiciones encima de la mesa para tener una gobernabilidad». El objetivo que refleja el alcalde de Mérida se basa en llegar a «un tipo de acuerdo que pudiera facilitar la gobernabilidad», aunque deja en manos de los órganos de dirección del partido la decisión de llegar a cualquier pacto.

En una entrevista en Cope, Osuna asegura que «después de la abstención hay que cerrar Presupuesto, hay que cerrar proyectos y y leyes que se aprobaron en el parlamento», por lo que esta no sería suficiente. Por tanto, aboga por una negociación previa a cualquier apoyo ya que sin esto no existe «estabilidad», sino que se «genera inestabilidad».

El regidor emeritense ha criticado la estrategia de María Guardiola y del PP extremeño. «Lo que no tiene ningún sentido es que la presidenta y el Partido Popular estén dispuestos a renunciar a todos sus principios», ha dicho este miércoles, sobre un potencial acuerdo con Vox. «Al Partido Socialista lo único que le piden es una abstención sin condición», ha añadido, al tiempo que aconseja a Guardiola prudencia y «no estar tan nerviosa».

Después de la hecatombe del PSOE en las elecciones del pasado 21 de diciembre, que derivaron en la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como secretario general en Extremadura, Osuna ha hablado del futuro liderazgo de la formación en la región y dice que la decisión la tomarán los militantes «por voto directo y secreto en unas primarias». El alcalde de Mérida habla de que, en su opinión, el relevo de Gallardo será una mujer ya que «ahora mismo son los cuadros mejor preparados» en la formación.

Vox, sin prisa con Guardiola

Tal y como informa OKDIARIO este miércoles, Vox no tiene prisa a la hora de llegar a un acuerdo con María Guardiola, para la conformación de un Gobierno en Extremadura que estaría presidido por la líder del PP en la región. Desde la formación verde tampoco se teme la repetición de elecciones, sobre todo tras conocer que la dirigente popular llamó al PSOE para pedirle la abstención en su investidura.

«A la señora Guardiola le da igual con quién negociar con tal de asegurarse su investidura. Le da igual Juana, que su hermana», señalaba Óscar Fernández horas atrás. «Hemos sabido que está dispuesta a negociar con el PSOE más corrupto de la historia… Otra vez. Así va a ser muy difícil todo», vaticinaba Fernández, haciendo alusión al pacto que llegó la popular en 2023 con el PSOE para que estos presidieran la Mesa de la Asamblea, dejando a Vox fuera.

También el martes, sin dar fechas, María Guardiola desveló su llamada al PSOE para pedirle su abstención de cara a su investidura. No obstante, la candidata del Partido Popular afirmó que confía en «cerrar un acuerdo» con Vox para revalidar su cargo como presidenta de la Junta de Extremadura.