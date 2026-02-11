Vox no tiene prisa por llegar a un acuerdo con Guardiola y se prepara para nuevas elecciones en junio

Vox ni tiene prisa para alcanzar un acuerdo con María Guardiola que permita al PP conformar gobierno en Extremadura ni teme la repetición de elecciones. Sobre todo después de conocer que la popular llamó al PSOE para pedirle la abstención en su investidura, explican fuentes de la negociación a OKDIARIO.

«A la señora Guardiola le da igual con quién negociar con tal de asegurarse su investidura. Le da igual Juana, que su hermana», señalaba el líder de Vox extremeño, Óscar Fernández haciéndose eco de la noticia de OKDIARIO en sus redes sociales.

«Hemos sabido que está dispuesta a negociar con el PSOE más corrupto de la historia… Otra vez. Así va a ser muy difícil todo», vaticinaba a última hora del martes, haciendo alusión al pacto que llegó la popular en 2023 con el PSOE para que estos presidieran la Mesa de la Asamblea, dejando a Vox fuera.

La formación que lidera Santiago Abascal se ha enterado a través de la prensa de este acercamiento con el delegado del Gobierno e íntimo de Pedro Sánchez, José Luis Quintana. «Si hubiéramos sabido esto ni nos hubiéramos sentado», señalan las mismas fuentes.

Ahora el PP espera que Vox le dé una respuesta a la propuesta que enviaron la semana pasada y cuyo análisis se ha retrasado debido a que el correo electrónico que envió el PP el miércoles de madrugada quedó en la bandeja de spam del candidato de Vox, Óscar Fernández.

Se trata de un documento programático inspirado en las propuestas que Vox realizó al PP para llegar a un acuerdo con los presupuestos –ideología de género, bajada de impuestos, rechazo al Pacto Verde– y que Guardiola rechazó en aquel momento, lo que llevó al desencuentro entre ambas formaciones y al adelanto electoral de la popular, quien abrió el melón en el resto de comunidades como Aragón.

Vox no teme elecciones con el PP en Extremadura

Ahora bien, desde el cuartel general de Bambú están dispuestos a sacrificar un posible acuerdo con el PP si no está a la altura de sus expectativas y se escudan en que tienen el apoyo de la gente en Extremadura. «La gente votó un cambio y en la calle nos dicen que ni un paso atrás», trasladan dirigentes regionales de la formación.

Ante los continuos desencuentros entre ambos partidos, en Vox valoran cada vez más la repetición electoral en Extremadura como solución al bloqueo crónico que existe. Los de Abascal confían en que seguirán creciendo. Señalan el resultado histórico obtenido el pasado domingo en Aragón, donde han pasado de 7 a 14 escaños, y se han convertido en primera fuerza política en 39 municipios. Y recuerdan la fuerza que cogieron el pasado 21 de diciembre en Extremadura: el 17% de los votos y 11 escaños, más del doble que en 2023.

Para el líder de Vox, Santiago Abascal, esta tendencia marca «una nueva época política», marcada por una «ola de sentido común que se está abriendo en toda España» hacia lo que considera el colapso del bipartidismo de PP y PSOE. En este sentido, en Bambú «no hay miedo» a enfrentar una repetición electoral, sobre todo tras la demostración de la afinidad de Guardiola por llegar a un acuerdo con el PSOE de Sánchez que permita su investidura a cambio de su abstención.

Los plazos del PP en Extremadura

El cronograma político en Extremadura para que María Guardiola logre un acuerdo ha comenzado su cuenta atrás. Este martes la popular confirmó que se presenta como candidata, teniendo de plazo hasta el 3 de marzo para lograrlo. Al día siguiente, Guardiola deberá presentar su investidura y si no consiguiese mayoría absoluta, el Reglamento llevaría a la Asamblea a realizar una votación dos días después, donde tendría que lograr mayoría simple.

Si no hay consenso –el escenario que a día de hoy se vaticina– se abrirá un plazo de dos meses desde la primera votación, donde se pueden presentar también otros candidatos, para tratar de nombrar al presidente de la Junta. Un periodo que finalizaría el 4 de mayo. Si para entonces nadie resulta elegido, la Asamblea se disolverá y se convocarán elecciones para el próximo mes de junio.