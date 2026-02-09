Alegría descarta dimitir pese a que sus resultados son peores que los de Gallardo en Extremadura

Las elecciones de Aragón han dejado el peor resultado de la historia del PSOE en escaños –igualado con el de los comicios de 2015–, en una votación dominada por el PP, con cierto sabor agridulce, y en la que Vox logró duplicar sus representantes con respecto a 2023. Pilar Alegría, ex portavoz del Gobierno de Sánchez, consuma un fracaso que, si hablamos de porcentajes, es si cabe mayor al sufrido por Miguel Ángel Gallardo, candidato socialista en Extremadura, que dimitió tras la hecatombe.

El PSOE comandado por Alegría alcanzó un 24,29% de los votos en las elecciones autonómicas de Aragón, algo que valió para que los socialistas lograran 18 escaños, cinco menos que en los comicios de 2023. El auge de Vox y los grandes resultados de la segunda fuerza de la izquierda, Chunta Aragonesista (CHA), han provocado esta debacle de los socialistas, que si bien esperada, señala a Pilar Alegría tanto en solitario como en la comparación con Gallardo.

En Extremadura, el porcentaje de voto alcanzado por el PSOE de Gallardo con respecto al total fue superior al de Alegría en Aragón. El ya ex secretario general de los socialistas extremeños logró un 25,76% en unos comicios que, eso sí, reportaron a la formación liderada a nivel nacional por Pedro Sánchez una caída en 14,14 puntos y 10 escaños con respecto a las elecciones anteriores, en estos términos superior a la de la candidata aragonesa.

Gallardo asumió el batacazo electoral y un día después de las elecciones que confirmaron a María Guardiola (PP) como vencedora, anunció su renuncia. Alegría, por su parte, ha demostrado desde el primer momento que no piensa dimitir pese al descalabro, sino que promete liderar una «oposición vigilante seria y responsable» al Partido Popular de Aragón.

«Todo lo que no permita gobernar a un partido de mayorías para mejorar la vida de la gente, no es un buen resultado», aseveraba Pilar Alegría en la noche del domingo, tras confirmarse la pérdida de cinco escaños y cerca de 40.000 votos con respecto a 2023. «No es un buen resultado», había admitido la candidata de Sánchez, que obliga a retrotraerse a 2015 para poder comparar al mismo nivel unos resultados tan negativos para el PSOE en las elecciones autonómicas de Aragón.

Alegría ataca al PP

Pilar Alegría, no contenta con el fracaso de su formación en los comicios aragoneses, pasó al ataque contra el PP de Jorge Azcón, que volvió a ganar las elecciones, si bien en esta ocasión con menos escaños que en 2023. La candidata socialista castigó que los populares convocaran «unas elecciones que no estaban en la agenda de los aragoneses, atendiendo al mandato de Feijóo». Además, añadió que «el PP es hoy aún más rehén de Vox», debido a los resultados.

«Cuando la ultraderecha avanza, los más perjudicados son los aragoneses y las aragonesas», comentó Alegría en su comparecencia, criticando que Azcón, en su opinión, haya «utilizado Aragón para sus aspiraciones personales» y antepuesto «su estrategia política» a la estabilidad y a las «necesidades reales» de Aragón y los aragoneses.

«Vamos a seguir defendiendo Aragón y los intereses de los aragoneses, vamos a seguir escuchando a los ciudadanos, planteándoles soluciones», aseguró Alegría, pese a unos resultados porcentuales peores si cabe de los que obligaron a dimitir a Miguel Ángel Gallardo. «Somos la alternativa progresista en esta comunidad, la alternativa a la cripación y los recortes», completó la ex ministra y portavoz del Gobierno de España.