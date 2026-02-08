Pilar Alegría se niega a dimitir pese a su gran descalabro y promete liderar una «oposición vigilante»

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón este domingo, Pilar Alegría, ha prometido seguir liderando a su partido a partir de este lunes pese a su gran descalabro en las urnas, igualando el peor resultado histórico de los socialistas en esta comunidad con 18 escaños.

En una declaración ante la prensa tras el recuento, Alegría ha afirmado que va a hacer una «oposición vigilante, seria y responsable» al PP, ganador de estos comicios, «desde ya», ha recalcado, lejos de dar un paso a un lado. Cabe reseñar que el socialista procesado Miguel Ángel Gallardo dimitió en Extremadura tras sacar el 25,7% de los votos, mientras que Alegría ha obtenido apenas un 24,2% en Aragón.

Pese al fuerte batacazo de este 8F, la ex ministra de Educación y ex portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez se ha limitado a decir que el de este domingo «no es un buen resultado» para el PSOE. «Todo lo que no permita gobernar a un partido de mayorías para mejorar la vida de la gente, no es un buen resultado», ha aseverado tras perder cinco escaños y cerca de 40.000 votos respecto a 2023.

Después de ello, ha pasado al contraataque y ha cargado contra el presidente de Aragón en funciones y candidato del PP, Jorge Azcón, ganador de estos comicios, por convocar «unas elecciones que no estaban en la agenda de los aragoneses, atendiendo al mandato de Feijóo», ha señalado. «El PP es hoy aún más rehén de Vox», ha sostenido.

«Cuando la ultraderecha avanza, los más perjudicados son los aragoneses y las aragonesas», ha agregado, criticando que «el señor Azcón ha utilizado Aragón para sus aspiraciones personales» y ha antepuesto su «estrategia política» a la estabilidad y «las necesidades reales de esta tierra».

«Vamos a seguir defendiendo Aragón y los intereses de los aragoneses, vamos a seguir escuchando a los ciudadanos, planteándoles soluciones», ha asegurado. «Somos la alternativa progresista en esta comunidad, la alternativa a la cripación y los recortes», ha subrayado.

Elecciones municipales

«Tenemos un trabajo importante a realizar desde ya, desde mañana; este partido ha gobernado muchos años esta comunidad», ha enfatizado Pilar Alegría. «Vamos a seguir defendiendo Aragón, recorriendo el territorio, escuchando a los ciudadanos, comprendiéndoles mejor y proponiendo soluciones a sus problemas», ha expresado.

Así, Alegría se ha referido a las próximas elecciones municipales, una cita a la que el PSOE, según ha dicho, «va a llegar fuerte y con ganas de recuperar la confianza de los aragoneses».

«Si nos comportamos así, con dedicación y con humildad, como esa opción progresista mayoritaria que somos y como opción responsable, no tengáis ninguna duda de que en las próximas elecciones vamos a recuperar la confianza mayoritaria de los aragoneses», ha lanzado a sus compañeros.

Pilar Alegría ha comparecido arropada por buena parte de la plana mayor del PSOE Aragón, como la líder de los socialistas zaragozanos y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero; el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero; el vicesecretario general y número dos en la lista electoral, Darío Villagrasa; la secretaria de Organización, Manuela Berges; o el portavoz de la Ejecutiva Regional, Jesús Morales, entre otros, informó Ep.

La candidatura de Alegría ha igualado el mínimo histórico de 18 diputados que logró en 2015 Javier Lambán. Sin embargo, el ex líder de los socialistas aragoneses acabó presidiendo la Comunidad en aquellos comicios gracias al apoyo de Podemos-Equo (14), Chunta Aragonesista (2) e IU (1).