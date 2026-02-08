La ex portavoz del Gobierno de Sánchez pierde 5 escaños y lleva al PSOE a su suelo histórico: 18 diputados

El líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su candidata en Aragón, la ex ministra de Educación Pilar Alegría, han llevado a los socialistas de esta comunidad a igualar este domingo su peor resultado histórico, los 18 escaños que ya cosecharon en 2015.

Es, por tanto, el mínimo obtenido por los socialistas aragoneses en unas regionales con Sánchez en el Gobierno, pues en las elecciones de 2019 lograron 24 escaños, y en las de 2023, 23 diputados. Por tanto, el Partido Socialista de Pilar Alegría, ex portavoz del Ejecutivo, se ha desplomado en 5 escaños, con el 95% escrutado.

En aquellos comicios de 2025, el PSOE obtuvo 18 escaños. Sin embargo, pese a ello, Javier Lambán llegó a presidir el Gobierno de Aragón por el pacto con Podemos-Equo (14), CHA (2) e IU (1). Con anterioridad, en las elecciones de 1995, los socialistas de Marcelino Iglesias no pasaron de los 19 diputados. No obstante, Iglesias saldría presidente en los siguientes comicios, los de 1999, y conservaría el poder hasta 2011, mandando durante 12 años.

De esta manera, el partido del jefe del Ejecutivo ha experimentado un batacazo monumental tras el descalabro en las elecciones de Extremadura, donde la candidatura del procesado Miguel Ángel Gallardo obtuvo la representación más baja de la historia del PSOE en esta región, antiguo feudo socialista. De hecho, Alegría, con una caída de cinco puntos, ha registrado un porcentaje de voto (algo más de un 24%) menor que el de Gallardo (25,76%).

En el caso de Aragón, aunque ha habido alternancia política en la Presidencia de esta comunidad, los socialistas han gobernado más años (26) que el PP (casi 11), por lo que este descalabro de las siglas de Alegría y Sánchez cobra especial trascendencia, reflejando la deriva electoral de un PSOE cercado por casos de corrupción, que afectan incluso al entorno familiar del presidente. También le afectan escándalos de acoso sexual, como el de Paco Salazar, ex alto cargo de Moncloa con el que comió Alegría cuando ya se conocían denuncias contra él de trabajadores a sus órdenes.

Asimismo, cabe reseñar que Sánchez preside ahora un Ejecutivo incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), manteniendo prorrogados los de 2023, con lo que ello conlleva de perjuicio para las autonomías, como es el caso de Aragón.

En las primeras elecciones autonómicas de 1983 el PSOE fue el partido más votado (obteniendo 33 escaños de los 66 en juego), quedando a sólo un diputado de la mayoría absoluta, por lo que gobernó de la mano de Izquierda Unida.

Ninguna mayoría absoluta

Aquella vez fue la cita que más cerca estuvo el PSOE de la mayoría absoluta, nunca conseguida por ningún partido en esta comunidad. Y ello, pese a que los socialistas han gobernado en esta región durante largos periodos de tiempo, como los mandatos de Marcelino Iglesias entre 1999 y 2011, y Javier Lambán, entre 2015 y 2023.

Por su parte, el PP gobernó entre 1995 y 1999 con Santiago Lanzuela, y entre 2011 y 2015 con María Fernanda Rudi. En cuanto a los regionalistas del PAR, llegaron a estar al frente del Ejecutivo de Aragón entre 1987 y 1993 con Hipólito Gómez de la Roces y Emilio Eiroa, respectivamente, y pactaron tanto con la derecha como con la izquierda hasta en nueve ocasiones.