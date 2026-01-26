El pasado franquista de Pilar Alegría: su familia estuvo vinculada a la Sección Femenina de Falange

La familia de la ex ministra y candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón en las elecciones del próximo 8 de febrero, Pilar Alegría Continente, tuvo estrecha relación con la Sección Femenina de Falange.

Así lo acredita tanto información obrante en el fondo documental de la Comarca Ribera Baja del Ebro como testimonios recabados por OKDIARIO en el municipio de La Zaida (Zaragoza), el pueblo natal de Alegría, cuya familia admira ahora el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Este archivo documental sitúa a la familia de Alegría enrolada en el grupo de jota de La Zaida allá por los años sesenta. Este grupo, según la descripción de dicho fondo, estuvo «vinculado a la Sección Femenina de Falange». Adoración Continente, madre de Pilar Alegría, aparece citada en el referido archivo.

La Sección Femenina de Falange -fundada en 1934 por Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Rivera- fue la única organización femenina oficial permitida en el franquismo. Durante la dictadura, desempeñó un papel de controlar el rol de las mujeres en la sociedad española.

Así, por ejemplo, promovía un modelo de mujer tradicional centrado en el hogar, la maternidad y el servicio a la familia, gestionaba el Servicio Social obligatorio para las mujeres solteras, controlaba la educación física femenina y actividades culturales como la recuperación del folclore español, impartía formación en labores domésticas, y estaba presente en escuelas, sindicatos y organizaciones juveniles.

En concreto, la Sección Femenina de Falange defendía que la misión natural de la mujer era ser esposa y madre. La organización se disolvió en 1977 tras la muerte de Franco y la transición democrática.

OKDIARIO publicó el pasado viernes el mote usado por los paisanos del pueblo de Pilar Alegría para referirse a su familia. «Les llamábamos ‘los falangistas’», contaron a este periódico las fuentes vecinales consultadas.

«Tal vez lo que diga moleste, pero aquí a la madre de Pili –como se refieren a Alegría– se conocía como la falangista», explicó un vecino. «No me grabes, tengo que seguir viviendo aquí», pidió. «Yo contra su persona no tengo nada en contra, pero respecto a su perfil político actual sí: es falso», señala, haciendo referencia al vídeo que la socialista divulgó en redes sociales, «aparentando ser una familia humilde y tradicionalmente de izquierdas», manifestó.

«Eran otros tiempos»

Otro vecino también apuntó que a la familia de la candidata del PSOE se le llamaba «falangista». No obstante, tratando de quitar hierro asunto, añadió: «Eran otros tiempos. Tradicionalmente, su familia era de derechas», reconoció.

La propia Pilar Alegría confesó en una entrevista en La Sexta en 2024 que «se afilió al PSOE por convicción, algo que venía de fábrica, no de casa. En mi casa, desde luego, no había nadie del PSOE», admitió. Preguntada por «de dónde eran en su casa», ella contestó: «Eran más de derechas».

En esa misma entrevista, Alegría dijo a continuación que en su familia ahora son «del PSOE a tope». Es más, lejos del pasado vinculado a la Sección Femenina de Falencia, la candidata socialista calificó a su madre como «fan número uno del presidente del Gobierno», en alusión a Pedro Sánchez.

Asimismo, OKDIARIO publicó el pasado 17 de enero que los dos hermanos de la ex ministra de Educación fueron en las listas del PP en las elecciones municipales de 2003.

Alfredo Alegría Continente y Olga Alegría Continente formaron parte de la candidatura del PP al Ayuntamiento de La Zaida, el pueblo de la ministra, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza publicado el 29 de abril de 2003. El PP aragonés de aquella época lo presidía Gustavo Alcalde, y el líder del partido a nivel nacional era José María Aznar, entonces presidente del Gobierno.

En su caso, el hermano de Pilar Alegría ocupó el segundo puesto de la lista, mientras que Olga concurrió en el quinto lugar de una candidatura conformada por siete integrantes y tres suplentes. Los dos hermanos de la ministra se presentaron por el PP, pero en calidad de «independientes», como reflejó la propia lista electoral. Ninguno de los dos lograron acta de concejal.