Los dos hermanos de Pilar Alegría, candidata del PSOE el 8F, fueron en las listas del PP en Aragón

Los dos hermanos de la ex ministra de Educación y actual candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón en las próximas autonómicas del 8 de febrero, Pilar Alegría, fueron en las listas del PP en las elecciones municipales de 2003.

Alfredo Alegría Continente y Olga Alegría Continente formaron parte de la candidatura del PP al Ayuntamiento de La Zaida, el pueblo de la ministra, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza publicado el 29 de abril de 2003. El PP aragonés de aquella época lo presidía Gustavo Alcalde, y el líder del partido a nivel nacional era José María Aznar, entonces presidente del Gobierno.

En su caso, el hermano de Pilar Alegría ocupó el segundo puesto de la lista, mientras que Olga concurrió en el quinto lugar de una candidatura conformada por siete integrantes y tres suplentes. Los dos hermanos de la ministra se presentaron por el PP, pero en calidad de «independientes», como reflejó la propia lista electoral.

Para entonces, Pilar Alegría (La Zaida, Zaragoza, 1977) militaba en el PSOE desde el año 2000 y estaba afiliada a UGT desde 1998, según su currículum. En 2007, con 30 años, Alegría ejercía ya como jefa de gabinete de Eva Almunia, consejera de Educación del Gobierno de Aragón (2003-2008).

En una entrevista en La Sexta en 2024, Alegría confesó que «se afilió al PSOE por convicción, algo que venía de fábrica, no de casa. En mi casa, desde luego, no había nadie del PSOE», admitió. Preguntada por «de dónde eran en su casa», ella contestó: «Eran más de derechas».

Ninguno de los dos hermanos de Alegría lograron acta de concejal en aquellos comicios del 25 de mayo de 2003, pues el PP obtuvo un sólo representante. Por su parte, el PSOE ganó esas elecciones con mayoría absoluta en La Zaida, con cuatro concejales, y el PAR consiguió dos ediles.

Salvador Soriano Casamián fue entonces el candidato del PSOE a esta alcaldía y logró estrenarse al frente del Ayuntamiento de esta localidad aragonesa, que había gobernado el PAR en el mandato anterior. En aquellas elecciones votaron 373 vecinos, el 74,45 % del censo electoral de este municipio, cuya población actual ronda los 433 habitantes.

El hermano de la ex ministra, Alfredo, volvió a presentarse en esta localidad en las municipales del 26 de mayo de 2019, aunque esta vez lo hizo como número dos ya de la candidatura socialista, con la que sí salió elegido y fue nombrado primer teniente de alcalde. Más recientemente, en las municipales de 2023, concurrió de nuevo con el PSOE en este municipio pero como suplente.

Lista electoral del PP con los hermanos de Alegría al Ayuntamiento de La Zaida en 2003.

De esta manera, en plena precampaña electoral, Pilar Alegría carga estos días contra el partido por el que se presentaron sus dos hermanos. La candidata socialista ha abogado por un modelo de derechos «frente al modelo de las derechas, de recortes, de privatización, de especulación y de confrontación», ha repetido tirando de argumentario.

«Y para que quienes quieran vivir en un pueblo, puedan hacerlo, necesitamos construir ese derecho a la vivienda», ha sostenido sobre un problema de alcance nacional que el mismo Gobierno que ella integró no está sabiendo atajar. Alegría incluyó tres viviendas en su declaración de bienes y rentas presentada en el Congreso de los Diputados en 2023: dos propias en Zaragoza y una compartida con su familia en Benicasim (Castellón).

En la panadería

A su hermana la citó expresamente Alegría en el acto celebrado el 21 de noviembre de 2023 en la sede de su Ministerio para recibir la cartera de Deportes -ya era ministra de Educación- de manos del entonces ministro saliente, Miquel Iceta, y el testigo de la Portavocía del Gobierno, que había ejercido Isabel Rodríguez hasta ese momento.

Desde el estrado, Pilar Alegría relató cómo había reaccionado su familia dos años cuando les dijo que sería nombrada ministra de Educación. Por aquellas fechas, ejercía el cargo de Delegada del Gobierno en Aragón. «En mi pueblo hay un horno, una panadería, y eso es sagrado. Cuando te toca, te toca. Y yo, a la primera persona que llamé fue a mi hermana. ‘Olga, te llamo porque me ha llamado Pedro Sánchez y me ha dicho que si quiero ser ministra’, y me dice ‘espera un momento, Pili, que estoy en la panadería, te cuelgo’», contó sobre la repuesta de Olga Alegría, entre risas de los presentes.

Acto seguido, Alegría hizo referencia a la reacción de su madre, que estaba «muy emocionada, muy contenta», pero que le dijo: «Hija mía, me alegro mucho por ti, pero hasta que no salga Pedro Sánchez en la tele, no se lo digas a nadie, no vaya a ser que se haya equivocado», le insistió.

«Cuento esto porque esos golpes de realidad, esta realidad, es la que a mí me rodea, la que siempre ancla fuertemente mis pies a la tierra y nunca me hace olvidar quién soy, de dónde soy y sobre todo, para quién estoy», remachó Alegría en aquel acto institucional.