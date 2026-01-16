Cuándo empieza la campaña electoral 2026 en Aragón: fechas y cuánto dura

La campaña electoral de las elecciones autonómicas de Aragón para el próximo mes de febrero ya tiene fechas marcadas en el calendario. Los comicios se celebrarán el domingo 8 de febrero, y, como establece la legislación electoral vigente en España, la campaña tendrá una duración concreta y limitada en el tiempo.

La campaña electoral comenzará oficialmente en la medianoche del viernes 23 al sábado 24 de enero de 2026. Será en ese momento cuando los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones de electores puedan iniciar de manera legal sus actos de propaganda electoral, como mítines, reparto de publicidad, pegada de carteles o difusión de mensajes pidiendo el voto.

¿Cuánto dura la campaña electoral?

La campaña electoral en Aragón tendrá una duración de 15 días, tal y como fija la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). En este caso, se desarrollará desde el 24 de enero hasta el viernes 6 de febrero de 2026, ambos inclusive.

Durante este periodo, los principales partidos intensificarán su presencia en las calles, en los medios de comunicación y en redes sociales, con el objetivo de convencer a los electores y presentar sus programas, propuestas y candidatos.

Una vez finalizada la campaña, el sábado 7 de febrero de 2026 será la llamada jornada de reflexión. Durante ese día no está permitida la propaganda electoral ni la celebración de actos de campaña. Su finalidad es que los ciudadanos puedan reflexionar su voto con tranquilidad antes de acudir a las urnas.

Finalmente, el domingo 8 de febrero de 2026, los aragoneses están llamados a votar para elegir a los nuevos representantes de Las Cortes de Aragón. Las mesas electorales permanecerán abiertas, con carácter general, desde las 09:00 hasta las 20:00 horas.

Cómo sé si me ha tocado ser mesa electoral

Los ciudadanos designados reciben una notificación oficial del ayuntamiento, que suele llegar al domicilio por correo postal en los días posteriores al sorteo. En algunos municipios, la comunicación puede complementarse con avisos electrónicos o consultas en la sede electrónica municipal.

Desde el momento en que se recibe la notificación, el nombramiento es obligatorio, salvo que se presenten causas justificadas dentro del plazo legal establecido ante la Junta Electoral de Zona.

Si una persona no recibe notificación, puede comprobar su situación consultando con su ayuntamiento o revisando los canales oficiales habilitados durante el proceso electoral.