Abascal filtra el argumentario del PP contra Vox en Aragón: “¿Pero qué mierda es esa?”

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha filtrado el argumentario del PP contra Vox en Aragón. Vox se ha hecho con el prontuario interno de los populares, que seguirán en la campaña como estrategia de confrontación.

Este jueves, durante el mitin de la formación en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Abascal lo ha dado conocer ante sus simpatizantes, ridiculizando los argumentos que tratarán de arrojar contra ellos: «¿Pero qué mierda es esa?», ha sostenido considerando que el PP utiliza una «neolengua» sin contenido.

En el argumentario, que ha tenido acceso OKDIARIO, los populares en Huesca cuentan con 10 puntos claves de cara a justificar los motivos por los cuales Jorge Azcón ha convocado elecciones adelantadas y las razones por qué «Aragón no puede depender de Vox».

El decálogo de PP contra Vox consiste en estas líneas: 1. Sin presupuestos no hay gobierno, 2. El bloqueo obliga a decidir, 3. Convocar elecciones es un acto de responsabilidad, 4. Aragón necesita estabilidad, 5. Gobernar exige capacidad de gestión, 6. A Vox no le gusta gobernar, 7. Vox no tiene capacidad de gestión, 8. Aragón no puede ser rehén de quien bloquea, 9. La alternativa en un Gobierno fuerte del PP, 10. Votar PP es estabilidad para Aragón.

Para Bambú el PP se ha centrado en propagar «un bulo» en toda España sobre que «Vox no quiere gobernar», tras la ruptura de los gobiernos de coalición el pasado 2024. De hecho, este es uno de los motivos que llevó a Vox a endurecer sus exigencias frente a María Guardiola en Extremadura, demandando la vicepresidencia del Gobierno así como varias consejerías además de la presidencia de la Asamblea, que reveló en la entrevista exclusiva a este diario.

«Lo sabrán ellos», ha contestado Abascal respecto a la supuesta negativa de entrar en los ejecutivos. Ante la máxima popular que sostiene que «Vox no tiene capacidad de gestión», Abascal ha refutado que lo no tiene capacidad es de «traicionar a la gente»: «Por eso nos fuimos de los gobiernos».

Para Abascal lo del PP es «politiquería barata»: «Es un lenguaje incompresible para la gente» y ha echado en cara que en la estrategia contra Vox no hay políticas concretas respecto a inmigración o vivienda.

«La gente quiere escuchar algo más. ¿Qué vamos a hacer con las políticas verdes? ¿Qué vamos a hacer con las políticas del fanatismo verde? ¿Cómo vamos a acabar con la dictadura climática? ¿Qué vamos a hacer para que no entren productos extranjeros que son regados con aguas fecales en Marruecos? ¿Qué vamos a hacer para que esos productos no compitan con los nuestros? ¿Qué vamos a hacer con Mercosur? Claro, es que estas cosas no las responden, no hablan de ellas», ha señalado.